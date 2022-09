A110R is de meest heftige Alpine

Ja, Oscar, deze A110R had jouw auto van de zaak kunnen zijn!

De Alpine A110 is een wonderlijke auto. Toen de plannen bekend werden van een dergelijke ‘Franse Lotus‘, was de scepsis niet van de lucht. “Wie koopt dat nu?”. Nou, best veel mensen. Sterker nog, de Renault Sport-producten zijn zo goed als verdwenen, maar Alpine is er nog wel gewoon.

Sterker nog, volgens het uitstekende CarSalesBase (tip voor de cijferfetisjist) worden er op jaarlijkse basis een paar duizend exemplaren van gebouwd. Nu denk je misschien dat dat niet veel is, maar dit is een imagobooster voor Renault. Daarbij verkoopt Porsche ook bijzonder weinig Caymans. Of om het in een ander daglicht te zetten: de Alpine A110 verkoopt beter dan de Jaguar XE en Jaguar XF bij elkaar…

Nieuw smaakje: A110R

Er zijn al diverse smaakjes van de Alpine A110. De basis-spec is eigenlijk hoe zo’n auto hoort, maar er is ook een luxe ‘Legende’ en een sportieve A110S. Nu is er een hardcore monster in aantocht in e vorm van de Alpine A110R. Dat bevestigt Alpine, dus dan is het waar.

Net als bij de Renault Sport Mégane R26-R staat de R voor Radicale (of Radical in het Engels). Het is een lichtere en heftigere variant van de Alpine A110. Daar waar de A110S met spoilerpakket stopt, gaat deze verder.

Net als de snelle Mégane is de auto is ontwikkeld met het circuit in het achterhoofd. Echter, er zitten nog wel gewoon kentekenplaten op. De auto lijkt het midden te houden tussen de straatauto’s van het merk en de racers, de Alpine A110 Cup (hoofdfoto) en de Alpine A110 GT4 (gallery onder):

Modificaties

Heel erg veel details geeft Alpine nog niet prijs. Althans, niet qua woorden. Wel zijn er afbeeldingen waar we een hoop uit kunnen opmaken.

Carbon carrosseriepanelen voor voorklep, dak en motorklep

Grote, hangende achterspoiler

Extreme diffusor

Splitter

Lichtgewicht velgen

Speciale veren met remote-reservoir dempers (net als de Clio 182 Trophy)

Grotere en dikkere remschijven met grotere remklauwen

Lichtgewicht Sabelt racekuipen met zespunts-gordels.

Dat is even waar jullie het mee moeten doen. De Aline A110R wordt op 4 oktober onthuld. Het monster zal zijn publieksdebuut maken tijdens de GP van Suzuka die volgend weekend plaatsvindt. Daarna zal de auto live te bezichtigen zijn op de Salon van Parijs 2022.

