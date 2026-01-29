Porsche brengt eerbetoon aan Mercedes

Hartverwarmend.

De beste rivalen gaan hard tegen hard, maar hebben tegelijk respect voor elkaar. Dat geldt niet alleen voor Formule 1-coureurs, maar ook voor automerken. Porsche laat nu op een mooie manier zien dat ze respect hebben voor Mercedes.

140 jaar

In een uitgebreide social mediapost feliciteert Porsche de concurrent met het 140-jarige jubileum van de ‘Patentwagen’ en het 100-jarige bestaan van Mercedes als merk. Het was namelijk in 1886 dat Karl Benz de eerste auto patenteerde en Mercedes-Benz werd opgericht in 1926.

Uiteraard maakt Porsche niet zomaar reclame voor Mercedes zonder ook reclame te maken voor zichzelf. In de post lichten ze diverse overeenkomsten uit tussen de beide merken. Ze zeggen bijvoorbeeld: “We delen onze thuisstad.”, “We delen onze liefde voor motorsport.” en “We delen het gevoel van de mooiste races winnen.”

Vliegende auto

Porsche verwijst ook naar de tegenslagen die beide merken hebben gehad. Daarbij is een foto te zien van de beroemde vliegende Mercedes CLR en een Porsche 911 GT1 die de lucht ingaat. Overigens was Porsche de pionier met hun vliegende auto, want dit incident gebeurde in 1998, een jaar voordat Mark Webber met zijn CLR het luchtruim koos.

Wat niet onvermeld mag blijven: Porsche kan deels credit nemen voor een legendarisch model van Mercedes, de 500E. Porsche was nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze auto. Zij waren hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het onderstel en bovendien werd de 500E bij Porsche in Zuffenhausen geassembleerd.

Positieve reacties

Het is altijd mooi om te zien als fabrikanten elkaars bestaan erkennen in hun uitingen. Of het nu een roast is, of – zoals in dit geval – een respectvolle hoedtik. De post valt ook in goede aarde bij de fans: op Instagram wordt Porsche overladen met positieve reacties. Weer eens wat anders dan mensen die elkaar de tent uitvechten op social media. Chapeau Porsche!

UPDATE: BMW heeft het bericht van Porsche ook gezien en haakt op ludieke wijze in. Zij schrijven op Instagram “Gelukkig heeft Carl Benz de auto uitgevonden,” gevolgd door: “Zodat wij rijplezier konden uitvinden.” Nu moet het social mediateam van Mercedes zelf ook nog iets leuks bedenken.