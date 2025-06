Mercedes, Porsche én BMW gaan samenwerken!

De Duitse grootmachten sluiten een pact op één specifiek gebied.

De grote rivalen Mercedes-Benz, BMW en Porsche laten de concurrentiestrijd voorlopig even varen. Samen met andere bedrijven zoals Continental, Bosch, Hella en ZF hebben de autofabrikanten zich aangesloten bij het S-CORE-project, een nieuw samenwerkingsverband dat softwareontwikkeling voor auto’s moet versnellen en verbeteren.

Het S-CORE-project wordt ondersteund door de Verband der Automobilindustrie (VDA), de Duitse autovakbond, en ondergebracht bij de Eclipse Foundation. Dit is een onafhankelijk platform dat open source-projecten faciliteert. Het idee: een open plek waar bedrijven voertuigsoftware kunnen delen, aanpassen en verder ontwikkelen.

Wat ga jij merken van de gedeelde software?

De software in moderne auto’s is in rap tempo belangrijker én complexer geworden. Het S-CORE-project moet ervoor zorgen dat merken basissoftware gezamenlijk ontwikkelen. Volgens de betrokken partijen ga je als klant nauwelijks iets merken van deze samenwerking.

Het gaat vooral om achterliggende softwaremodules die niet direct merkbaar zijn voor de gebruiker. De gedachte is dus: waarom zou elke fabrikant het wiel opnieuw uitvinden voor systemen die in feite hetzelfde werken? Zo kan kostbare ontwikkeltijd bespaard worden en kunnen automerken zich richten op onderdelen waar ze wél het verschil willen maken.

Binnenkort al de eerste gedeelde software

Een van de belangrijkste focuspunten van het S-CORE-project is de software voor autonoom rijden. De samenwerkende merken willen dat deze technologie al vanaf volgend jaar klaar is voor gebruik in productieauto’s. Door samen te werken kan deze complexe technologie sneller en veiliger in de markt worden gezet. Op dat vlak zullen BMW en VAG kunnen profiteren van Mercedes. Benz is al even bezig met zelfrijdende auto’s en heeft er zelfs al rondrijden op de Autobahn, zij het met gepaste snelheid.