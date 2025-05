Nee, dit is NIET de nieuwe Mercedes-sportauto

Dit is niet het werk van Mercedes-AMG, maar van MSCHF.

Nog even geduld en dan krijgen we eindelijk het antwoord van Mercedes te zien op de Porsche Taycan. Ergens komende maand presenteert Mercedes zijn elektrische sportsedan. Maar nu verschijnt uit het niets dit beeld op de perswebsite van Mercedes. Is het een GT3-racer omgebouwd voor de openbare weg? Of een geheim AMG-project? Nee, helaas. Het is een stoel.

De komende dagen wordt in New York het NYCxDesign Festival gehouden. Kunstenaarscollectief MSCHF is aanwezig met Mercedes-meubels. MSCHF kun je kennen van hun Big Red Boots. Nu gebruiken de kunstenaars oude AMG-onderdelen om spulletjes te maken voor in jouw huiskamer of mancave onder het mom ”Not for automotive use”.

Het meest opvallende onderdeel van de kunstcollectie is de ”HEADLIGHT COUCH”. In het donker lijkt het op een nieuwe AMG. In beter licht zie je dat het een diepe sofa is waarin op beide hoeken AMG-koplampen zijn verwerkt. De verlichting – koplampen en knipperlichten – werken gewoon.

Nog meer AMG-meubilair

Andere opvallende stukken omvatten een stoel gemaakt van hoofdsteunen en eentje waarbij de rugleuning is gemaakt van een oude veiligheidsgordel. Bij een ander is een AMG-velg omgetoverd tot ventilator. Best cool. De meubelstukken zijn bedoeld als ”conceptuele verkenningen”. Klinkt alsof ze na de kunstbeurs worden weggestopt en nooit meer gezien worden, maar nee hoor.

De AMG-meubels worden per aanvraag verkocht in zeer gelimiteerd aantallen. Hoe beperkt de oplage is, blijft onduidelijk. Ook de prijzen van de gerecyclede Mercedes-inboedel blijven een geheim. Ik kan me niet voorstellen dat je bij de spullen van MSCHF en Mercedes-AMG goedkoper uit bent dan bij de grote Zweedse woongigant.