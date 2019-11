Porsche-dealer verkoopt 8 pijlsnelle GT3’s

Waarvan eentje gloednieuw is!

Altijd al een Porsche 911 GT3 (RS) willen kopen, maar nooit genoeg geld gehad voor een nieuwe? Dan moet je op de tweedehandsmarkt gaan zoeken, wat tegenwoordig vaak via het internet werkt. Maar voor mensen die vaak in één klap meerdere auto’s in het echt kunnen zien, is er goed nieuws. Porsche Centrum Gelderland heeft nu namelijk maar liefst acht GT3’s staan met wisselende kleuren, kilometerstanden en bouwjaren. Zo kan je bij de dealer zelf bedenken of je een van de zeven tweedehandsjes wil, of toch je huis verkoopt en voor de nieuwe GT3 gaat. Ideaal, toch? Vind je in de foto’s de witte het leukst? Dan heb je pech, die is namelijk al verkocht.

Om te beginnen bij de goedkoopste, dat is deze zwarte GT3. Voor ‘slechts’ 149.900 euro kan deze van jou zijn. Daarmee krijg je een model uit 2015 met net 27.000 kilometers op de teller. De 3,8-liter zescilinder stuurt via de PDK met zeven versnellingen 476 pk naar de achterwielen. Deze 911 heeft bi-xenonkoplampen, het Sport Chrono Pakket en de adaptieve sportstoelen plus, mét stoelverwarming!

Wie 37.000 euro meer heeft kan voor deze rode GT3 uit 2017 gaan. Deze auto heeft met bijna 43.000 kilometers wel een iets hogere kilometerstand, daar staat tegenover dat hier wel een grotere motor inzit. De 4.0-liter boxer stuurt 502 paarden naar de achterwielen, via de automaat met zes versnellingen. Deze Porsche heeft wat meer opties, zoals een BOSE geluidssysteem en het Clubsport pakket. Cruise control is er ook, wel zo handig als je richting de Nordschleife rijdt.

De goedkoopste RS in het lijstje is deze paarse, voor 192.900 euro kan ie van jou zijn. Naast een vrij unieke kleur, heeft deze dezelfde 4.0-liter motor als de vorige GT3. Deze heeft echter de 7-versnellingen-PDK. De goedkoopste RS heeft 28.526 kilometer gelopen, LED-koplampen en het Sound Package Plus-pakket.

Wie een relatief goedkope GT3 wil met een kilometerstand onder de 10k wil, moet voor deze uit 2017 gaan. Deze miami-blauwe GT3 kost net geen twee ton en heeft slechts 8013 kilometer gelopen. Qua opties is deze vergelijkbaar met de eerder genoemde rode GT3 en heeft ook de 4.0-liter boxer achterin zitten.

Nee dit is geen fout, in Gelderland staan er namelijk twee rode GT3’s te koop. Deze is wel een stukkie duurder dan de vorige en kost 219.900 euro. Deze is dan ook een jaartje jonger en stamt uit maart 2018. Die jongere leeftijd zie je terug in de kilometerstand, met bijna 13.500 kilometers is de auto nog betrekkelijk nieuw. Bij het aanschaffen was de vorige eigenaar vrij enthousiast met de optielijst: deze 911 heeft overal LED-lampen, meerdere interieurpaketten, zoals de bagagenetten en de sportkuipstoelen, de verbeterde Porsche Ceramic Composite-remmen en het adaptief dempingssysteem.

Op een gedeelde tweede plek staan twee Porsches in vrij opvallende kleuren, om te beginnen met deze Zephia bruine, handgeschakelde (!) 4.0-liter GT3. Deze kost 229.900 euro en is praktisch nieuw met bijna 1500 gereden kilometers. Qua opties heeft de GT3 het Clubsport-pakket, cruise control, bi-xenonkoplampen en een achteruitrijcamera.

Ook deze ‘vipergroene’ GT3 kost 229.900 euro en heeft met ruim 9900 kilometers net iets meer gereden dan de bruine GT3. Daar staat tegenover dat er veel meer opties zijn aangevinkt, zoals het BOSE-geluidssysteem, een adaptief dempingssysteem, automatische airco en het sportonderstel.

De duurste van het stel is ook meteen de nieuwste, deze GT3 RS kost 350.235 euro, maar heeft slechts tien kilometer op de teller staan. Bij de eerste proefrit kan je de stand dus makkelijk verdubbelen. Deze krijtkleurige Porsche komt uit 2019 en heeft een hele waslijst aan aangevinkte opties. Daaronder vallen de keramische remschijven, het Weissach-pakket met een titanium rolkooi, de achteruitrijcamera, stoelverwarming en koolstof en leder in het interieur.

Mocht je interesse hebben in een van deze auto’s (of ze allemaal), via de site van Porsche Centrum Gelderland is meer over ze te zien en te lezen. En als je er dan toch bent, kun je net zo goed contact opnemen voor een proefritje!

Gallery Fotocredit: Mick Kok