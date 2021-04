Deze Porsche 991 GT3 RS is stiekem geen 991 GT3 RS - Autoblog.nl

Het is een replica, maar wel een knappe replica.

We hadden het er al pas al over: een Porsche bezitten is niet per definitie een onrealistische droom. Er zijn Porsches die je met een beetje sparen gewoon op je oprit kunt hebben. De eerste generatie Boxster bijvoorbeeld. En de tweede generatie is ook niet compleet onbereikbaar.

Voor sommigen is het bezitten van een ‘eenvoudige’ Porsche Boxster niet genoeg. Voor de Britse Paul Lucas bijvoorbeeld. Hij besloot namelijk zijn Boxster 987 om te bouwen tot een 991 GT3 RS. Dat is een hele klus, want afgezien van de logo’s verschillen deze auto’s behoorlijk van elkaar.

Toch is zijn creatie verrassend goed gelukt. Op het eerste gezicht zou je gewoon denken dat het the real deal is. Pas als je je bril opzet zie je dat de daklijn net wat anders is en dat de wielbasis niet helemaal klopt. De eigenaar heeft de hele ombouw eigenhandig gedaan. De verlichting is afkomstig van een echte 991, maar de carrosseriedelen zijn van eigen makelij. Of je replica’s nu tof vindt of niet, het is duidelijk dat dit hier een hele handige jongen aan het werk geweest is.

Bij een blik op het interieur vallen replica’s meestal gigantisch door de mand. Deze keer valt het contrast mee. Weliswaar zit er geen 991 GT3 RS-interieur in, maar er zit ook geen standaard Boxster-interieur meer in. De bouwer heeft gekozen voor een middenweg en heeft het dashboard van een 997 ingebouwd.

De Brit heeft vaker met dit bijltje gehakt: eerder bouwde hij ook al een Boxster 986 om tot 991 GT3 (waarschijnlijk de auto die je nog net op de headerfoto ziet) en maakte hij van een Toyota MR2 een Ferrari F430. Nu kan hij dus deze GT3 RS aan zijn portfolio toevoegen. De beste man is er naar eigen zeggen niet op uit om mensen voor het lapje te houden. Dat houdt in: pas als mensen hem er direct naar vragen vertelt hij de waarheid. Maar hij gaat er niet om liegen, zo is ‘ie dan ook weer.

Foto’s: Paul Lucas