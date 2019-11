Officieel: Audi-topman Bram Schot gaat weg als CEO

De Nederland staat volgend jaar niet langer aan het roer.

Sinds juni 2018 is Bram Schot aangesteld als CEO van Audi. Hij volgde de omstreden topman Rupert Stadler op. Een knappe carrièrestap die helaas voor de Nederlander van korte duur is geweest. Eerder dit jaar werd bekend dat de positie van Schot waarschijnlijk slechts van tijdelijke aard zou zijn en nu is het officieel: Schot moet plaatsmaken voor een vervanger.

Schot blijft nog tot 1 april 2020 aan als CEO van Audi. Zijn opvolger is Markus Duesmann die vanaf die datum het stokje overneemt. Schot krijgt geen andere positie binnen Audi of Volkswagen en vertrekt eind maart bij de Volkswagen Groep. Wat de Rotterdammer gaat doen is vooralsnog niet bekend. Dr. Herbert Diess zei het volgende over Schot:

He took over the management of AUDI AG at a difficult time, very successfully managed the business and initiated important changes. We expressly thank him for that. – Dr. Herbert Diess, Chairman of the Supervisory Board of AUDI AG

De 50-jarige Duesmann komt over van BMW, waar hij nu de functie van Board of Management Member for Purchasing bekleedt.