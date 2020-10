Porsche duikt (digitaal) op waar je hem niet verwacht - Autoblog.nl

Vele racespellen hebben tegenwoordig Porsche aan boord, maar ook andere genres gaan met het Zuffenhausense merk aan de haal. Cyberpunk 2077 mag een Porsche verwelkomen!

Als je ergens tussen 2000 en 2016 een willekeurig racespel hebt gespeeld, is de kans vrij groot dat je geen Porsches erin tegenkwam. De auto’s werden ofwel overgeslagen, ofwel vervangen door RUF‘s, die zich wel baseren op Porsches maar een eigen merk zijn. Zij hebben eigen merkrechten.

Exclusief

De reden hiervoor is eenvoudig: EA, de maker van onder andere Need for Speed, had de exclusieve rechten voor Porsche. Rivalen zoals Forza of Gran Turismo konden Porsche wel naar hun games brengen, maar onder betaling naderhand (betaalde DLC). Het doek viel voor deze exclusieve deal in 2016 en sindsdien is het hek van de dam. Porsche kwam met een stuk of 30 auto’s terug naar de toenmalige topversie van Forza, Horizon 3, naast dat de 911 GT2 RS onthuld werd samen met de opvolger Forza Motorsport 7. Ook in Gran Turismo is Porsche helemaal terug en ‘nieuwkomers’ als The Crew 2 en Test Drive Unlimited: Solar Crown mogen ook met Porsche aan de haal.

Een Porsche 911 GT2 RS in Forza Horizon 4.

Porsche-liefhebberij

Genoeg Porsche-liefhebberij in moderne spellen dus. De auto’s waarmee je kan spelen variëren van de 356 tot de nieuwste 911 (992), met legendes als de Carrera GT, 959 en 911 GT1 er ook nog bij. Eén van de favoriete auto’s die steevast terugkeert, blijft toch de vroege 911. En goed, de 911 die erna kwam ook. Helemaal als Turbo (930) een iconisch model. Die komt nu voor in een game waar we hem toch minder snel verwachtten. De aankomende en langverwachte sci-fi-knaller Cyberpunk 2077.

Cyberpunk

In principe is dat geen autospel. Het is een science fiction rollenspel-game, volgens de makers. Je speelt een karakter à la Grand Theft Auto in een dystopische futuristische stad. De game wordt uitgegeven door CD Projekt Red.

Voor de gamefanaat is deze goed uitziende game een belangrijke release, maar de autofanaat wordt niet volledig overgeslagen. Het is makkelijk om bij dit soort games de licentierechten over te slaan: te veel gedoe. Maar Porsche is kennelijk de moeilijkste niet en je mag in Cyberpunk 2077 plaatsnemen in een auto uit Zuffenhausen. Het gaat – jawel – om een 930 Turbo.

Restomod

De auto hoort bij hoofdrolspeler Johnny Silverhand, gespeeld en ingesproken door Keanu Reeves. Het gaat om een restomod. De klassieke lijnen van de 930 verhullen een auto die naar de standaarden van 2077 is gebouwd. Zo heeft de auto net als de nieuwe iPhone 12 LIDAR-sensoren om de omgeving te verkennen en camera’s in plaats van spiegels. De keuze voor de 911 werd gemaakt omdat de ontwikkelaars fan zijn van de klassieke Porsche. En Porsche zei ja. Jackpot!

Visueel genot

De Porsche zal er goed uitzien in Cyberpunk 2077, een game die op een pc natuurlijk puur visueel genot is. Maar ook de gloednieuwe Xbox Series X en S en PlayStation 5 zijn klaar voor één van de gaafst uitziende spellen van 2020. Ten slotte komt de game ook nog naar Google Stadia, de nieuwe in de cloud gebaseerde console. Je kunt Cyberpunk 2077, Porsche incluis, spelen op 19 november. Mocht je nou geen zin hebben om Cyberpunk 2077 te kopen om de Porsche 911 Turbo te zien: een fysiek model van de CyberPorsche is te zien in het Porsche-museum tot en met 22 oktober.