Mercedes-AMG GT Black Series razendsnel op Hockenheimring

Nog niet de echte ‘Ring, maar er is één ring waar de Mercedes-AMG GT Black Series zijn rivalen kon afschudden: de Hockenheimring.

Je mag weten: toen het moment daar was om de zesde Mercedes Black Series te aanschouwen, was ondergetekende sceptisch. Naar mijn mening was een Black Series altijd een soort parodie op de circuitauto. Terwijl rivalen alles op alles zetten om een rondetijd met 0,2 seconden te verbeteren, kon je een Black Series overal dwars zetten en lachte je zo hard dat die rondetijd je gestolen kon worden. Het scepticisme heeft te maken met dat de AMG GT Black Series plotseling bloedserieus is. Mercedes is in it to win it.

Timing

Is Mercedes dan niet een beetje te laat? Het was alweer een aantal jaar geleden dat er een hele oorlog plaatsvond tussen bepaalde merken die zo snel mogelijk een rondje Nürburgring wilde klokken. Kandidaten voor ‘de snelste’ waren de Ferrari 488 Pista, Lamborghini Huracán Performante en de Porsche 911 GT2 RS. Laatstgenoemde werd vervolgens ook nog eens door Manthey Racing aangepakt om nog wat tijd van de snelste ronde af te schaven. Het record ligt momenteel in handen van de Lamborghini Aventador SVJ. Kortom: als Mercedes hier echt serieus in is, dan moet de Black Series steengoed zijn.

Snel op Hockenheimring

Rondetijden is één van de weinige dingen van een auto die je niet kunt meten, tenzij je echt een exemplaar van de auto over een circuit stuurt. We wisten dus dat de nieuwste Black Series 730 pk heeft en bomvol zit met spul wat er niet zit voor de sier. Niet in de laatste plaats de kolossale vleugel achterop. Voor de Nürburgring moeten we nog even wachten, maar op een andere ‘Ring in Duitsland heeft een exemplaar van de Mercedes-AMG GT Black Series een tijd neergezet: de Hockenheimring.

De tijd is een – voor jou waarschijnlijk vrij nietszeggende – 1 minuut 43,3 seconden. Daarmee eindigt hij op de tweede plek van het rondetijdenbord van een plaatselijke rondetijdentester. Alleen de McLaren Senna wist net boven de 1 minuut 40 te duiken, maar dan heb je het ook over het ultieme circuitmonster van de huidige tijd. Het is interessanter om even te kijken bij bovenstaande rivalen. Dan is de tijd indrukwekkend.

1. McLaren Senna; 1.40,8

2. Mercedes-AMG GT Black Series; 1.43,3

3. Porsche 911 GT2 RS MR; 1.43,5

4. McLaren 720S; 1.45,5

5. Ferrari 488 Pista; 1.45,9

De Black Series is dus sneller dan deze ‘usual suspects‘! De SVJ kan kennelijk op een kleiner circuit als de Hockenheimring niet zo zijn best doen als de andere ‘Ring, want die valt met 1.47,7 buiten de top vijf. De Huracán Performante is niet gemeten.

De tijd van de Mercedes-AMG GT Black Series op de Hockenheimring is niet allesbepalend, uiteraard. Nou is een Nürburgringtijd dat in principe ook niet, maar dat circuit wordt toch vaker gebruikt als graadmeter. Op een kort circuit als de Hockenheimring heeft de Mercedes-AMG GT Black Series zichzelf dus prima bewezen. (via Sport Auto)