Autoblog advies: elektrische hatchback voor erbij (25K) - Autoblog.nl

Wat is de beste elektrische hatchback voor erbij? We gaan het uitzoeken!

Tsja, tijdens de EV10daagse is een elektrisch advies wel zo logisch. Nu krijgen wij geregeld aanvragen voor elektrische auto’s. Daarbij vallen een aantal dingen op. Mensen zijn op zoek naar auto’s met een zeer hoge range en zeer lage prijs. In veel gevallen is er gewoonweg geen alternatief.

Dat was bij Joost ook het geval. Sinds kort is hij verhuisd naar de randstad. Normaliter goed nieuws, maar Joost werkt zelf in de achterhoek. Hij rijdt dus met zijn Audi A6 Avant TDI het hele land door. Maar bij zijn nieuwe huis is een lader al aanwezig. Hij wil spijkers met koppen slaan en een tweede auto kopen. Hierin zal zijn vrouw gaan rijden en hoogstwaarschijnlijk een van zijn drie kinderen, die binnen 3 jaar allemaal de rijbewijs-gerechtigde leeftijd bereiken.

De auto wordt voornamelijk gebruikt voor kleine ritjes, met ritjes naar de hoofdstad (zo’n 50 km heen en 50 km terug) de verste zullen zijn. Voor alle vakanties en langere ritten staat de tot 280 pk gechipte Audi A6 3.0 TDI klaar. Die auto moet binnenkort overigens ook vervangen worden, maar die aanvraag gaan we later nog van Joost binnenkrijgen.

Kortom, wat is er allemaal te krijgen voor zo’n 25 mille? Het gaat dus om een elektrische hatchback voor erbij. De prijs is inclusief de inruil van hun huidige auto, een Audi A3 Sportback S-Line uit 2011.

De wensen en eisen van Joost zien er als volgt uit:

Vorige/huidige auto’s Audi A6 Avant 3.0 TDI, Audi A3 Sportback S-Line Koop of lease In principe koop, private lease zou ook mogen Budget Inclusief inruil A3 ongeveer 25.000 euro Brandstofvoorkeur ALLEEN elektrisch, geen range-extender ofzo Reden aanschaf Huis met laadpaal! Gezinssamenstelling Twee volwassenen, drie kinderen (1x 17, 2x 16) Voorkeursmodellen Audi A3 elektrisch, maar die is er niet No-go plug-in hybrides enzo Datum aanschaf Einde van dit jaar het liefste

DISCLAIMER

Het is zaak om enorm goed op de prijzen te letten. Autohandelaren doen hun naam weer lekker eer aan door allerlei prijzen te hanteren. Allereerst: die 4000 euro subsidie pot is leeg. Leuk dat de handelaar ‘m voor je verrekend heeft, maar daar heb je dus niet zoveel aan. Dan is er nog een BTW kwestie. In veel gevallen wordt een elektrische auto zakelijk gekocht. De 2.000 euro subsidiepot voor tweedehands auto’s gaat ook steeds sneller, maar is nog niet helemaal leeg. De verwachting is dat er een hoop 2020 dealerdemo’s nog wel met deze subsidie eruit geduwd gaan worden eind 2020.

Om een auto goedkoper te laten lijken, verrekenen handelaren de BTW al voor je. Dat is natuurlijk schandalige misleiding waarbij ze hun naam als oplichters er niet beter op maken. Op ELKE website kun je namelijk aangeven dat de betreffende auto een ‘BTW-auto’ is. Dat weten de handelaren zelf ook wel. Dus als een prijs meer dan 20% te laag lijkt te zijn: weet je precies hoe dat komt! Sterker nog, vaak als je de BTW erbij rekent zijn die handelaren en dealers ineens niet zo goedkoop.

Oh en om in aanmerking te komen voor die tweedehands ev subsidie moet je wel bij een bovag bedrijf kopen. Van een particulier kopen is dus niet mogelijk voor de subsidie.

Seat Mii Electric Plus

€ 25.000

2020

5 km

Er staan in het gehele land een enorm aantal Seats Mii te koop, evenals e-Ups en Citigo e iV’s. Allemaal elektrisch, allemaal super-gunstig. Het is eigenlijk gek dat deze auto’s zo ondergewaardeerd worden door het publiek en de fabrikanten. Misschien later, ooit. Het is namelijk de ideale auto voor erbij. Ondanks dat de auto in vergelijking met een reguliere Mii een stuk zwaarder is, ervaar je nog steeds een enigszins lichtvoetig karakter.

Dankzij de overzichtelijke carrosserie positioneer je de Mii precies waar je wilt. Voor zijn soort zijn de stoelen erg acceptabel en de zitpositie zelfs keurig. Bijna een perfecte elektrische hatchback voor erbij, zou je zeggen. Nadelen? Ondanks dat deze Seat een ‘nieuwe’ auto is, zie je de leeftijd er wel aan af. De range is niet denderend. En indruk maken op de hockeyclub doe je ook niet. En ondanks de lage kosten, wil je echt 25 mille neertellen voor een auto die feitelijk de helft moet/mag kosten?

Volkswagen e-Golf (5G)

€ 24.950

2017

45.000 km

Want voor 25 mille heb je ook een bijna nieuwe e-Golf. Toegegeven, drie jaar ouder is niet meer nieuw. Maar 45.000 km voor een dergelijke auto valt heel erg mee. Met elektrische auto’s worden gewoon geen grote afstanden afgelegd. Dat kán ook niet eens, want dit betreft nog de ‘oude’ e-Golf. Die hebben een vrij beperkte actieradius. Aan de andere kant, even op en neer naar Amsterdam is gewoon mogelijk.

Het voordeel ten opzichte van de Mii is dat je in een aanzienlijk prettigere auto rijdt: een Golf VII is gewoon een heel erg puike Volkswagen met fijne stoelen, een keurig dashboard en voldoende ruimte. Het is een heel verstandige elektrische hatchback voor erbij. Ook is het een ideale overstap vanuit een Audi A3. Nadelen? Ja, toch de actieradius. Die is ‘knaak’, om met @jaapiyo te spreken. Ook deze Golf is een auto waarmee je geen statement maakt. Ook lekker: de e-Golf is aanzienlijk completer uitgerust dan zijn benzinebroers en dieselzusjes.

Kia Soul EV Edition (PS)

€ 24.900

2018

50.000 km

Deze auto vergeten we erg vaak. Logisch, want het is in principe een hopeloos rare auto. Erg goedkoop is ‘ie niet en de actieradius komt uit het jaar kruik. Serieus waar: 212 km volgens de NEDC. Dat is het EV-equivalent van zeggen op je Lexa profiel dat je onder de lakens weinig presteert. In het echt is het namelijk nog erger. Het is niet toevallig een leuke elektrische hatchback voor erbij, dat ís de enige mogelijkheid.

Kijk, 50 km op en neer kan nog wel, maar als je een collega moet afzetten, dan is het gewoon niet te doen. Dan moet je laden. Eerlijk is eerlijk, je kan redelijk snel laden. Daarmee heft de Soul EV toch even een nadeel op. Voor het gebruik in dit advies is het echter een optie. Want de Soul is gewoon een gaaf en kek ding. Superpraktisch bovendien. Ook qua betrouwbaarheid staat ‘ie zeer hoog aangeschreven.

Nissan Leaf Acenta

€ 24.000

2018

65.000 km

Het nadeel van veel auto’s in dit lijstje is dat het omgebouwde auto’s zijn. Aanvankelijk ontworpen voor een verbrandingsmotor en later aangepast. De Nissan Leaf is enkel en alleen als EV ontworpen en dat merk je. De auto is efficiënter qua stroomlijn en ruimte indeling bijvoorbeeld. De tweede generatie is aanzienlijk minder lelijk dan de eerste.

In het budget is alleen de 40 kWh-versie mogelijk en dat is meer dan prima. De actieradius is volgens de WLTP precies 270 km. Die 200 haal je dus met gemak, waardoor je vrij gemakkelijk met de auto door het land kan cruisen. In het budget kun je ze vinden, maar dan hebben ze vaak wat meer kilometers gelopen. Dat hoeft overigens niet direct een probleem te zijn.

BMW i3 94ah (I01, LCI)

2017

€ 25.595

65.000 km

Een BMW met 19” wielen, achterwielaandrijving en koolstofvezel monocoque. Hoe cool klinkt dat? Nou, i3-cool! De BMW i3 is een vreemde auto die lijdt aan het ‘Audi A2-syndroom’. Nu vinden velen het maar een raar ding. Waarschijnlijk dat men over 5 tot 10 jaar erachter komt dat het een briljante auto is en wordt de i3 populairder dan toen deze in productie was. De i3 is namelijk erg ruim, rijdt uit de kunst en heeft alle handige BMW-features. Dus het navigatiesysteem werkt gewoon perfect. Kortom, de ideale elektrische hatchback voor erbij.

Het is ook een originele auto, mits je de extraverte styling kunt waarderen. Anders moet je een zwarte nemen, dan valt ‘ie aanzienlijk minder op. De range van de BMW is iets meer dan 300 volgens de NEDC, dus reken op de helft in normaal gebruik. Wel is de BMW erg precies en secuur met het aangeven wat je actieradius nog is. Nog een voordeel is het lage gewicht, deze i3 weegt bijna 300 kg MINDER dan de kleinere Honda e. Juist. De 120 komt verder op een tank en de i3S is leuker, maar die zijn beide ook aanzienlijk duurder.

Hyundai Ioniq electric Premium (AE)

€ 22.950

2017

35.000 km

Voordat we bij de YOLO aanbelanden zitten we met nog een normale toevoeging. Er zijn twee gegadigden die in aanmerking komen: de Renault Zoe en de elektrische Hyundai Ioniq. In dit geval opteren we voor de Hyundai Ioniq. De Ioniq is wat ruimer en volwassener dan de Renault, die op zijn beurt weer leuker is dan de Zuid-Koreaan.

Ondanks dat de Fransoos beter past gezien de eisen, moet je even naar de Hyundai kijken. Je krijgt namelijk enorm veel auto voor relatief weinig geld. Qua betrouwbaarheid en uitrusting zit je ook prima. Er is voldoende aanbod. De range is acceptabel. De prestaties zijn prima. Het is niet een auto waar je speciaal een ommetje gaat maken (zoals met elke EV het geval is, eigenlijk), maar als A naar B auto zijn er weinig auto’s die op alle punten zo’n ruime voldoende scoren voor zo weinig geld. Aan de andere kant, een Renault Zoe is misschien een leukere elektrische hatchback voor erbij.

Tesla Model S 85

€ 27.950

2016

415.000 km

Voorlopig zijn elektrische auto’s erg waardevast. Logisch, links en rechts kun je flink geld besparen, de infrastructuur wordt telkens beter en let’s face it: er is relatief weinig aanbod. Maar als je dan toch een kwart-ton gaat stukslaan op een EV, waarom dan niet op een bijzonder gave EV? De Tesla Model S is de eerste EV die je daadwerkelijk wíl hebben. Tesla is een van de weinige merken waarbij een 5 jaar oude aandrijflijn niet zwaar verouderd overkomt.

Neem deze Model S, het is een ’85’, dus niet de snelle P85. Maar qua prestaties, range en laadtijden is er nog steeds weinig wat erbij in de buurt komt. Dat is een topprestatie. Het interieur is dat niet. Grote kans dat het een ex-taxi is. Dus het complete interieur ziet er afgeleefd uit. Dat was nieuw ook al het geval, maar na 4 ton glanst het plastic leer je tegemoet. Maar ja, da’s gewoon even 3 mille investeren voor fraai echt leder en je kan er weer een paar ton bij rijden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!