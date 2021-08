Parijs verlaagt maximumsnelheid naar 30 km/u

Lekker tokkelen door Parijs, want de maximumsnelheid ligt grotendeels nog maar op 30 km/u.

Nu is de hoofdstad van Frankrijk al geen fantastische plek om met je auto doorheen te rijden. Er is nog een reden bijgekomen waarom je wellicht de stad zou willen vermijden met je vierwieler. Parijs heeft namelijk voor een groot deel de maximumsnelheid in de stad naar beneden gebracht tot 30 km/u. Dat betekent dat je met een beetje doortrappen nog sneller bent op de fiets.

De snelheidsverlaging is niet overal, maar voor 60 procent van de stad. De gemeente heeft de verlaging ingesteld om de veiligheid te vergroten. De inwoners van Parijs hebben voor een deel zelf aangedrongen op deze verlaging. Er was namelijk een enquête onder de inwoners. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat zes op de tien inwoners voorstander was van een snelheidsverlaging in de stad.

Met deze maatregel moet het ook minder aantrekkelijk worden om de auto te pakken. Nu was het al geen lolletje om door de hoofdstad te rijden. Deze maatregel doet er nog een schepje bovenop. Het komt steeds vaker voor dat grote stedenwereldwijd vaker kiezen voor autoluwe opties om alternatief verkeer te promoten. Het vergroot niet alleen de veiligheid voor voetgangers en fietsers, maar heeft ook een positief effect op het milieu.

Parijs is zeker niet de enige stad in Frankrijk dat kiest voor 30 km/u. In Frankrijk zijn er bijna 200 gemeenten waar je in het centrum of de binnenstad niet harder dan 30 km/u mag rijden. (via RFI)