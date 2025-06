In deze aflevering van Mijn Auto krijgen we een kijkje in de bijzondere band tussen Arjan en zijn Porsche Cayenne.

Deze eerste generatie Cayenne facelift in Basaltzwart heeft hem niet alleen verrast qua uitstraling, maar ook qua betrouwbaarheid en rijplezier. Wat begon als een zoektocht naar een BMW 5-serie eindigde bij een exemplaar met een unieke historie.

