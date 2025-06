Dit is de heftigste Volkswagen Up die je vandaag gaat zien

Of misschien wel ooit gaat zien: iemand heeft lekker veel geld stukgeslagen op deze Volkswagen Up.

Kleintjes van VW zijn in deze tijd van dure middenklassers misschien wel de échte wagens voor het volk. Terwijl de A-segmenters van het Duitse merk het niet altijd makkelijk hebben gehad. De Lupo was een dapper wagentje, maar voor maar een klein beetje meer had je de veel veelzijdigere Polo.

Na de Lupo kwam de Fox, maar dat is een wat lastiger verhaal. Om kosten te besparen werd de Volkswagen Fox namelijk geleend van de Braziliaanse tak van het merk. Die hebben een heel eigen modellengamma dat iets meer afgestemd is op het gemiddelde inkomen van een Latijns-Amerikaanse autokoper. Oftewel: kostenbesparing is heilig. De Fox was misschien wel de minst als een VW aanvoelende VW, voor Europeanen dan.

Volkswagen Up

Drie keer is scheepsrecht en de derde keer had Volkswagen het bij het juiste eind. De Up was eigenlijk gewoon een Duitse invalshoek op het idee van de citybug, het drietal van Peugeot, Citroën en Toyota om spotgoedkope auto’s aan te bieden. De Up (en broers Citigo en Mii van Skoda en SEAT) had het speelse van een kleine auto, met de relatieve volwassenheid die je gewend bent van veel grotere VW’s. Ook kon Volkswagen veel elementen van andere modellen verwerken in de Up, zodat het allemaal echt prima aanvoelde voor het geld. Het resultaat mag duidelijk zijn: de Up was in Europa een megahit, in Nederland al helemaal. Over een verkoopperiode van 12 jaar zijn er gemiddeld per jaar bijna 12.000 exemplaren verkocht van het drietal, inclusief drie jaar waarin enkel de EV-versies verkocht zijn (die waren qua verkoop minder, dus kun je nagaan hoe succesvol de ICE-jaren waren).

Gepeperde Up

Het enige dat je echt niet moet verwachten van een Up, GTI-versie daar gelaten, is dat het de snelste auto voor je geld is. Je had hem met 60 en 75 pk uit een turboloze driecilinder, 90 of 101 pk uit een driecilinder TSI of 115 pk uit de GTI. En al die versies tokkelen vrolijk mee met het dagelijkse verkeer, maar daar houdt het dan ook op. Tenzij je dit exemplaar koopt. Via de socials vinden we een gepeperde Up die wellicht wat meer geschikt is voor de automobilist met een pittige rijstijl.

De Volkswagen Up uit 2017 is voorzien van een hele rits modificaties. Om te beginnen: een bult power. Gezien het feit dat de motorkap een stukje opgetild is, verwachten we dat er geen driecilinder meer voorin ligt. En gezien het feit dat er 300 pk(!) in deze Up zit, lijkt het logischer dat er voor een EA888 (2.0 TSI) is gekozen. Of iemand heeft echt het onderste uit de kan gehaald voor de driecilinder TSI. 300 pk staat echter vast en het gaat nog via de voorwielen. Een Up weegt leeg zo’n 850 kg, dus verwacht dat ook inclusief ombouw het gewicht niet ver van de 1.000 kg af ligt.

Verfraaiingen

Om de performance bij te staan is er meer gedaan aan deze geflipte Volkswagen Up. Breed uitgezette velgen met opgeplakte wielkasten, bijvoorbeeld. Mocht je het gat tussen wiel en wielkast wat groot vinden (de fameuze arch gap): er is een volledig airride-systeem ingebouwd, dus je kan de Up met een druk op de knop door zijn hoeven laten zakken.

Verder zien we een grote spoiler en een uitgesproken Inoxcar-uitlaat. Van binnen slokt de luchttank voor de airride de achterbank op, maar zit er ook een rolkooi. Alcantara kuipstoelen van Recaro en een sportstuur, naast een wat uitgekleed interieur (check bijvoorbeeld die schakelpook), bevestigen het gevoel van een circuitbommetje op basis van deze Up.

Brazilië

Ook al zien we nergens een echte advertentie, behalve de eerder gelinkte post, je mag deze über-Up kopen. De compleet aangepaste Volkswagen Up staat te koop in Brazilië, ironisch genoeg. De Fox hier brengen werkte niet, maar de Up in Latijns-Amerika werd wel goed ontvangen. De verkoper wil er 115.000 real voor vangen, ongeveer 17.850 euro. Maar dan heb je wel een epische Up.