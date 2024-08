BMW M3 Touring leent bekende kleur van Porsche

Je kan de BMW M3 Touring als je wil gewoon bestellen in een geliefde iconische Porsche-kleur.

Het is het first world problem der first world problems: je wil een auto van één merk, maar in de kleur van een ander merk. En niet een vergelijkbare tint, nee, die kleur. Bij sommige kleuren is er altijd wel een alternatief te vinden. Bij één specifieke kleur wordt dat lastig.

Ruby Star

Dan hebben we het over Ruby Star van Porsche. Vroeger heette die kleur ‘Rubystone Red’ en wordt het dus eigenlijk gezien als rood. Je hoeft je contrast echter niet bij te stellen: wij vinden het roze. En dat is het eigenlijk ook. Enfin, Rubystone was een unieke keuze ten tijde van de Porsche 911 964. Sindsdien is het een steeds terugkerende kleur geweest voor Porsche.

De kleur evolueerde namelijk naar Ruby Star en via PTS waren er altijd manieren om die kleur te krijgen op je dure Porsches. In zijn huidige vorm (Ruby Star Neo) is de kleur bij sommige modellen zelfs één van de voorgeselecteerde opties. Voor merken van dit kaliber is het een unieke kleur. Ferrari vertikt het bijvoorbeeld om auto’s roze te lakken en bij Lamborghini gaat het vrijwel altijd gepaard met heftige ‘parelmoer’-effecten en andere zaken. Simpel roze betekent vrij snel Ruby Star. Uiteraard ook voor @Wouter, die zijn Porsche 996 in die kleur liet wrappen en daar nog steeds mee in zijn nopjes is.

BMW

Om even terug te komen op de eerste alinea: wat nou als jij een BMW wil, maar dan in Ruby Star? Welnu, daar biedt BMW een oplossing voor. Ruby Star is namelijk sinds kort opgenomen in het Individual-assortiment. Net als de Porsche-versie heet deze kleur Ruby Star Neo (P9L). Het is zeker niet voor het eerst dat je een Porsche-kleur via BMW Individual kan bestellen, denk aan Speed Yellow of Crayon (Kreidegrau). Je kan zelfs Lamborghini-kleuren als Verde Ermes en Ferrari-rood (Rosso Corsa) via Individual bestellen!

En nu dus Ruby Star Neo. BMW heeft al een gloednieuwe BMW M3 Touring ‘LCI’ uitgevoerd in die kleur. Een roze auto springt al in het oog, als het dan ook nog een nieuwe M3 is heb je een bijzondere combinatie. Eveneens nieuw op de LCI is dat de letters ‘M3 Competition’ nu met zilver omlijnd zijn en dus ietsje opvallender achterop staan.

Ruby Star Neo is dus niet meer uniek voor Porsche. Kan de M3 Touring het hebben? Naar verluidt heeft Wouter ineens serieuze interesse in een nieuwe BMW Touring met Individual-kleur nu je Ruby Star kan bestellen via BMW. (via BMW Welt)