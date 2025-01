Nieuw in de Autoblog Garage. Een BMW Z4 sDrive 35i

Omdat er nooit genoeg auto’s in de Autoblog Garage kunnen, hebben we weer een aanvulling. Een BMW Z4 sDrive 35i deze keer.

Ken je dat? Dat je iets helemaal niet van plan bent, maar op een ochtend wakker wordt en dat blijkt dat je het tóch hebt gedaan? Nee? Nou, welkom in mijn leven. Want precies dát is nu weer eens gebeurd. Ik wilde helemaal geen andere auto. Maar vlak voor kerst was het toch weer zo ver.

Schreef ik een paar maanden geleden nog een lofzang over mijn grote vriend Jaap de Saab, waarin ik vertelde over de sloten met geld die hij had gekost en hoe perfect hij aan het worden was, maar vooral dat ik hem nooit weg zou doen? Think again. Jaap is weg en ingeruild voor een zwarte BMW Z4 E89 sDrive 35i uit 2009.

Nieuw in de Autoblog Garage. Een BMW Z4

De eerste vraag die me niet is gesteld, maar ik wel ga beantwoorden is: waarom? Nou, dat zal ik uitleggen. Ik hou van cabrio’s, ik hou van tweezitters, ik hou van oude BMW’s, ik hou van zes-pitters en de E89 kende ik al van vroeger. Die beviel me erg goed, maar moest van de toenmalige echtgenote worden ingeruild voor iets hogers.

Toen ik op een avondje scrollen deze Z4 online zag staan, dacht ik ineens; waarom niet? De huidige vriendin stribbelde heel kort tegen (‘maar daar kunnen we niks in meenemen, zelfs de hond kan niet mee’) maar toen ze besefte dat we helemaal geen hond hebben, was zij ook overstag.

Ik dus naar de dealer toe, kort proefritje gemaakt, de welbekende ‘N54-wastegate rattle’ gehoord en de Saab ter inruil aangeboden. Een korte onderhandeling later was het geregeld en reed ik voor de laatste keer met Jaap naar de Betuwe, waar de Z4 op me stond te wachten. Wat euro’s overgemaakt en wegwezen.

Zo simpel kan het gaan inderdaad. Maar we zijn er nog niet hoor. Want er mankeert wel iets aan de Z4, ondanks dat hij als vrijwel probleemloos werd aangeboden. De ratel natuurlijk, de flippers aan het stuur werken niet en er komt af en toe helemaal random een melding van een motorstoring op het schermpje. Dan verliest hij zijn volle vermogen. Opnieuw starten biedt soelaas, maar fraai is het niet natuurlijk.

Een bezoek aan de vrienden van The Engineers Garage in Breukelen leerde dat deze storing komt door de turbo’s. Die zijn echt aan vervanging toe en aangezien ik van gekkigheid niet meer weet wat ik met mijn zuurverdiende knaken aanmoet, gaan we verder ook nog even los onder de kap.

Waterpomp, multiriem, walnutblasting, wat pakkingen, lagerschalen en we besluiten deze beurt met wat rubbers hier en daar, nieuwe banden en de remmelarij rondom. En oh ja; we updaten de flippers aan het stuur ook. Is niet nodig, maar wel leuk. En dan kan hij er weer jaren tegenaan. Wat weer goed nieuws is voor de volgende eigenaar. Ik ken mezelf…

Zijn er al ervaringen die ik kan delen?

En hoe rijdt het? Bekend. Ik heb een 130i gehad van de E87-generatie, een 330d van de E91-generatie en natuurlijk al de eerder aangehaalde E89 Z4. Ik ken de auto’s dus behoorlijk goed en rijden voelt als thuiskomen. De 3 liter met twee turbo’s gekoppeld aan de 7-traps DCT is andere koek.

Vergeleken met de Tesla is hij vlotjes, maar als je dat vergelijk wegdenkt, is het echt een monstertje. Zelfs nu al, nu hij bij lange na zijn volle vermogen niet haalt. Kun je nagaan als hij terugkomt van The Engineers. Dan levert hij weer gewoon 306 pk, een angstaanjagende brul uit de dubbele pijpen en dikke klappen bij het opschakelen. Dat allemaal maakt het een speciale ervaring, ondanks zijn 15 jaar en 250.000 km op de klok. Dat worden veel plezierige zomerse ritjes!

Want ik ga hem natuurlijk alleen gebruiken voor de fun. Hij gaat volgende week weer een paar maandjes de stalling in en komt er in april/mei weer uit. Klaar voor fijne roadtrips in binnen- en buitenland. Dan volgen natuurlijk ook meer updates.

