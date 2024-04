Kijk, deze extra dikke BMW X1 lusten we wel

Een dikke BMW X1, ja, dat is gewoon een dingetje tegenwoordig.

De BMW X1 is een bijzondere auto. De eerste generatie was moeilijk lelijk, maar kon je krijgen met een zescilinder. De tweede generatie toonde aan dat een voorwielaangedreven basis wel degelijk superieur is. Inmiddels staat de derde generatie in de BMW-showrooms te schitteren.

Van alle ontwerpen waar BMW ons de afgelopen jaren mee heeft geshockeerd – met name bij de crossovers – is de X1 een redelijk decente. Niet echt een schreeuwend ontwerp, gewoon een keurige crossover. Zeker in de juiste configuratie is het een best een aardige auto, toch?

Dikke BMW X1 van 3D Design

Het Japanse 3D Design heeft een paar leuke upgrades voor de laatste generatie X1 (die men de ‘U11’ noemt). Zelf noemen ze het subtiele optische aanpassingen en daar moeten we ze gelijk in geven. De Japanse BMW specialist is voorzichtig te werk gegaan. Zo is de carbon splitter redelijk ingetogen, net als de diffusor. Ze maken ‘m wat dikker. Een ander geinige feature is de achterspoiler. Die is niet van carbon, maar van polyurethaan en vervolgens overgespoten.

Volgens de Japanners zijn de aerodynamische onderdelen functioneel. Dat geldt ook voor de – eveneens subtiele – verlaging. De verlagingsveren zijn ontworpen om samen te werken met de M Sport-dempers, maar halen 20 mm van de rijhoogte af. Je kan een boom opzetten over het verlagen van een verhoogde auto (wat een crossover in feit is), maar de dikke BMW X1 ziet er beter uit dan standaard.

OEM dopjes monteren graag

Wat er ook beter uitziet dan standaard, zijn de wielen. 3D Design heeft een aantal eigen velg-ontwerpen en die zijn vrij eenvoudig. In dit geval zijn ze gesmeed en veel lichter en sterker dan het standaard gietspul dat BMW zelf monteert. Tip van ome @jaapiyo: wel even BMW-naafdopjes monteren.

Gaat deze X1 dan ook sneller dan een originele? Waarschijnlijk niet. Je kunt bij 3D Design terecht voor een hoop upgrades, maar vermogenstuning is lastig bij de moderne modellen en ook voor deze dikke BMW X1. Dat geldt niet alleen voor 3D Design, maar heel veel tuners hebben de ECU nog niet weten te kraken. Sommige tuners (zoals AC Schnitzer) werken met een bypass-module vanwege deze reden. Voor het interieur zijn er tot slot ook upgrades in de vorm van een sportieve set aluminium pedalen en een nieuwe mattenset! Alle onderdelen kun je per direct bestellen.

