Porsche Taycan met PTS-kleur schreef 70 ruggen af in 1 jaar!

Iemand heeft heel veel geld betaald voor een fijn uitgevoerde Porsche Taycan, maar is daar een enorme portie alweer van kwijt in één jaar.

Waardevastheid en elektrische auto’s, nog geen goed huwelijk. De onzekerheid jegens EV’s en de vrees voor malheur in de toekomst zorgt ervoor dat bijna elke EV echt gigantisch afschrijft. Als jij een Tesla leaset, ach, wat zal het. Maar als jij privé een EV koopt en ook een flink dure, krab je jezelf wel even achter je oren als je ziet wat het afschrijvingsmonster doet.

Porsche Taycan

Perfect voorbeeld: deze Porsche Taycan GTS Sport Turismo die recent geveild werd in de VS. Die is flink in de opties gestoken en het resultaat is een heerlijke elektrische Porsche. De keuze voor de Sport Turismo is al tof, de GTS is ook nog eens de heerlijke middenmoter en er was ruimte voor een PTS-kleurtje, namelijk Porsche Racing Green Metallic.

In combinatie met de grote Turbo-aeroblades, waar voor de verandering eens niet is gekozen voor zo’n diamond cut-geval, een heerlijke uitvoering voor deze Taycan. Mag ook wel, want voor het geld van deze GTS had je een Turbo en bijna een Turbo S kunnen hebben. Maar hey, nu hoef je weer niet bij elke Cars & Coffee uit te leggen waarom deze elektrische auto een turbo heeft en heb je lekker veel opties. Dan maar een halve tel langer doen over naar 100 sprinten.

Afschrijving

Enfin, er is des tijds meer dan 192.000 dollar betaald voor deze Porsche Taycan GTS. En met des tijds bedoelen we in 2023. Da’s nog maar een jaar geleden. Een jaar later duikt de auto op bij Bring a Trailer om geveild te worden. Nou lukt het sowieso wel eens om op die manier auto’s goedkoper te scoren, veilingen zijn immers dé manier om te zien wat de gek ervoor geeft. In 2023 was dat dus 192.000 dollar, iets meer dan 182.000 euro.

Daar is nu nog van over… 120.000 dollar, zo’n 113.000 euro. Bijna 70.000 euro afschrijving binnen een jaar. Ouch. Nu is de specificatie vaak waar de nieuwprijs in de papieren loopt, en bij doorverkoop wordt dan duidelijk dat het smaakgevoelig kan zijn. Wat de één een briljante spec vindt, vindt de ander bizar lelijk. Of andersom. Er zullen vast mensen in de comments zijn die deze kleur op de Taycan ook niet zouden bestellen.

Voor 120.000 dollar heeft iemand een koopje te pakken vergeleken met een nieuwe. Er staat maar 605 mijl op de teller, nog geen 1.000 kilometer. Het enige verschil tussen deze en een nieuwe is dat je het beschermplastic er niet af mag trekken. Check het resultaat op de website van Bring a Trailer.