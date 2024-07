Porsche verkopen: Taycan gaat onderuit!

De Taycan-verkopen gaan naar beneden. Maar hoe staat het met de rest van de Porsche verkopen? Nou, er zijn een paar leuke verrassingen!

Porsche is een beetje apart merk. Voor een luxe sportwagenmerk doen ze het heel erg goed, als luxe volumemerk zijn ze weer vrij klein. Het maakt ze in Zuffenhausen niet uit we erover denken, ze verdienen geld. Bakken met geld.

De Duitsers zijn een paar dagen aan het tellen geweest zodat wij weten hoeveel Porsches er zijn verkocht in de eerste helft van het jaar. Het antwoord zal u verbazen! Of niet natuurlijk, dat kan ook. In totaal verkocht Porsche 155.945 auto’s in de eerste zes maanden van 2024. Dat is 7 minder dan dezelfde periode vorig jaar, toen Porsche 167.354 auto’s verkocht.

Bestverkochte Porsche tot nu toe in 2024

Welke Porsche het meest populair? Dat is natuurlijk de Cayenne. Lekker man, op basis van een Audi een crossover ontwikkelen, die in Slowakije in elkaar schroeven en dan vervolgens er dik aan verdienen. Heerlijk. De Cayenne verkopen gingen met 16% omhoog.

Het lijkt erop dat de Macan keihard onderuit is gegaan, maar niets is minder waar. Ja, de verkopen gingen met 18% onderuit, maar we hebben wel te maken met een gloednieuw model waarvan de leveringen nog een beetje op gang moeten komen. De orderboeken schijnen goed gevuld te zijn, dus volgend jaar zal de Macan wellicht op nummer 1 kunnen staan.

En de 911 dan?

Heel erg knap is dat Porsche een sloot 911‘jes weet te verkopen. Ondanks een flinke facelift verkocht 8% meer dan dezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen er 28.212 superkevers over de toonbank. Welke modellen daarvan het beste scoren, is niet bekend.

De Panamera gaat ook flink onderuit, maar ook hier is er sprake van de overgang van een oud naar nieuw model. Of nou ja, nieuw model: grondige facelift. Deze zullen de verkopen wil iets doen opvijzelen, hopelijk.

718: Goed! Taycan: slecht!

Bijzonder is de Porsche 718, die willen mensen dus toch kopen. De verkopen stegen. Wellicht dat er links en rechts mensen aan het wakker worden zijn en realiseren dat het niet veel beter gaat worden. De komende generatie – die binnenkort onthuld zal worden – is geheel elektrisch. Dus scoor nu een atmosferische zespitter (in het geval van de GTS, Spyder RS en Cayman GT4 RS) nu het nog kan.

Tenslotte de grote uitglijder, de Porsche Taycan. De verkoop van elektrische auto’s staat al een tijdje onder druk. In dit geval kan het ook komen doordat de Taycan alweer een paar jaartjes oud is. Ook dit model is zeer recent nog vernieuwd, dus we verwachten dat de verkoopcijfers ietsje omhoog zullen gaan. Maar het mag duidelijk zijn waarom automerken niet alle modellen elektrisch maken.

Model Units in 2024 Verschil Cayenne 55.587 +16% Macan 39.167 -18% 911 28.212 +8 Panamera 13.255 -25% 718 11.886 +8% Taycan 8.838 -51%

Populairste markten:

Dan nog eventjes de landen. Want waar gaan al die Porsches heen? Porsche verkoopt op de thuismarkt 20.811 exemplaren, 22% meer dan vorig jaar. Noord-Amerika zakt met 6% ietsje, maar 39.558 stuks is je niets om voor te schamen.

De grootste klappert maakte Porsche in China, waar de verkopen met 33% onderuit gingen. Nu was de Taycan daar erg populair, dus dat verklaart het gedeeltelijk. In China hebben ze te maken met flinke importtaksen en toenemende concurrenten uit eigen land.