Wacht even met het kopen van een Porsche Taycan

In de markt voor een jong gebruikte Porsche Taycan? Wacht even!

Shoppen voor een gebruikte Porsche Taycan, een oudere met wat meer kilometers, be my guest. Ben je echter in de markt voor een zeer jong gebruikt exemplaar met weinig kilometers? Dan kan het lonen om heel even geduld te hebben en ‘gewoon’ een nieuwe te kopen.

Waarom? De nieuwe Porsche Taycan staat om de hoek. De elektrische auto begeeft zich in de laatste testfase van zijn ontwikkeling. Daarmee lanceert het Duitse automerk dit jaar twee ongelofelijk belangrijke volledig elektrische modellen: de nieuwe Taycan en de Macan EV.

Het voordeel van een occasion is dat je er bij wijze van spreken morgen mee kunt rijden. Voor de nieuwe Porsche Taycan moet je wat geduld opbrengen. De vernieuwde EV verschijnt in het voorjaar van 2024 op de markt. Net als het huidige model komt de elektrische auto weer in drie varianten: sedan, Cross Turismo en Sport Turismo.

Met de nieuwe generatie Porsche Taycan heeft het merk 3,6 miljoen testkilometers gemaakt. Op testbanen, maar ook op circuits en openbare wegen. Dat doet het merk onder allerlei omstandigheden. De ijzige kou in Finland met -41 tot 53 graden in Death Valley in Californië.

De nieuwe Taycan is praktisch op elk gebied verbeterd in vergelijking met het voorgaande model. Omdat de wijzigingen zo grondig zijn is het testprogramma vergelijkbaar met dat van een geheel nieuw model Kevin Giek, Porsche Taycan-specialist

Veel details over de nieuwe Porsche Taycan wil het merk nog niet delen. Wel verzekeren ze dat dit meer is dan een facelift. En dat de laadtijd onder koude omstandigheden gehalveerd is.

Het uiterlijk zal niet enorm op de schop gaan. Het is nog steeds heel kenmerkend een Taycan. Maar verwacht een betere actieradius, een betere laadcurve, een beter interieur en nog puikere rijeigenschappen. Kortom, genoeg reden om even te wachten dan nu een jong gebruikte kopen.