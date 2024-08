Porsche vindt neppe schakelmomenten in EV’s grote onzin

Een verbrandingsmotor en een versnellingsbak nabootsen in een EV? Dat is je reinste flauwekul volgens Porsche.

Een van de grootste problemen van sportieve EV’s is het gebrek aan beleving. Een elektrische aandrijflijn mist de sensatie van het motorgeluid en het schakelen. De grote vraag is: moet je daar wat aan doen?

Sommige fabrikanten, zoals Hyundai, vinden van wel. In de IONIQ 5 N kun je daarom een nep motorgeluid aanzetten en er zijn zelfs neppe schakelmomenten, inclusief schokken. Levert dit meer beleving op? Ja. Aan de andere kant: het is een beetje alsof Carl Benz zijn eerste auto het geluid van paardenhoeven liet maken, omdat mensen dat nu eenmaal gewend waren.

Een merk wat in ieder geval niet voor deze strategie kiest is Porsche. Testrijder Lars Kern (die meerdere ‘Ringrecords op zijn naam heeft staan) heeft hierover een duidelijke mening in een interview. “Een elektromotor is beter dan een verbrandingsmotor, dus er is geen reden om te simuleren wat er in het verleden is geweest.” Hij stelt daarbij de retorische vraag: “Waarom zou je iets slechter maken?” Dat is een hele Duitse kijk op de zaak.

Porsche kijkt natuurlijk wel wat de concurrentie doet, maar om de bovenstaande redenen hebben ze ervoor gekozen om zelf geen neppe fratsen toe te voegen. Bovendien hoeft Porsche helemaal geen verbrandingsmotor na te bootsen, aldus Lars Kern, om de eenvoudige reden dat ze die ook nog gewoon leveren.

De boodschap is dus helder: als je geluid en een versnellingsbak wil, dan koop je maar lekker een Porsche met een verbrandingsmotor.

Via: Drive