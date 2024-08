Dit 45 km-autootje kost €65.000…

Het is een geinig karretje, maar €65 mille…?!

De Fiat Topolino is natuurlijk een verbouwde Citroën, maar het is wel een heel sympathiek karretje wat perfect past bij het merk Fiat. Dit is een ideaal vervoersmiddel om jezelf door een Italiaanse stad te verplaatsen.

De Topolino is ook een ideale basis voor een strandautootje á la de Fiat 500 Jolly. Eerder zagen we al zoiets van Castagna Milano, maar nu is er nog een Italiaanse coachbuilder die met een dergelijk project komt. Garavini is ook aan de haal gegaan met de Topolino.

De Topolino is voorzien van een blauw-wit gestreep stoffen dakje geïnspireerd op de Jolly (of de broek van Obelix, dat kan ook). Dat is echter niet het enige verschil: Garavini heeft het hele design op de schop gegooid.

Waar de Topolino een hele klassieke neus heeft (ja we hebben het over de nieuwe), is deze versie een stuk strakker en moderner. De ronde komplampen hebben plaatsgemaakt voor bijzondere halfronde koplampen. Aan de achterkant valt de ronde vorm op, die lijkt op een reservewielhouder. Er past echter geen wiel in, dus de precieze functie is ons niet helemaal duidelijk.

Garavini bouwt slechts acht exemplaren van de Topolino by Garavini, en mede daardoor hangt er een gepeperd prijskaartje aan. De vanafprijs is €45.000. Dat is al veel geld, maar let op: dat is EXCLUSIEF donorauto en belastingen. Als we even uitgaan van de Nederlandse prijs van de Topolino (een kleine €10k), kom je in totaal al snel uit op €65.000. En dat is toch wel héél veel geld voor een 45 km-autootje met 8,2 pk.