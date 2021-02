Posaidon S63 RS is een subtiele dikkerd - Autoblog.nl

De Posaidon S63 RS combineert S-Klasse luxe met bijna Veyron-prestaties.

Vorige week reed @wouter met de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse. Zoals de auto het aan zijn stand verplicht is, is het weer een technologisch meesterwerkje. Dat niet alleen, qua luxe en opties is de auto ongeëvenaard.

Toch kleeft er een enorm nadeel aan het nieuwe model, eigenlijk twee. Ten eerste: de S-Klasse Coupé zal niet terugkeren. Het tweede nadeel: het is nog maar de vraag of er een volvette AMG met V8 terugkeert (voor Europa). Een optie om beide issues te tackelen is deze Posaidon S63 RS 830+ Coupé.

Posaidon S63 RS

De basis voor dit project is de Mercedes-AMG S63 4Matic+ Coupé. Het belangrijkste wat de Duitse tuners hebben aangepakt is de motor. De M177DE40AL-V8 is standaard al een hilarische motor. Met 612 pk en 900 Nm heb je niets te klagen. Echter, als je 29.990 euro overmaakt naar Posaidon, beginnen ze met het sleutelen aan het blok.

Het blok wordt voorzien van hybride turbo’s, dus dezelfde units, maar dan moet aangepaste schoepen. Verder zitten er een luchtfilter, downpipe en sport-katalysatoren in. Alle software is aangepast. Niet alleen die van de ECU, maar ook die van de TCU (transmissie) en het besturingssysteem voor de 4Matic+-vierwielaandrijving. Bij het horen van de naam Posaidon S63 RS 830+ Coupé zou je kunnen aannemen dat het maximum vermogen 830 pk bedraagt.





880 pk!

Maar nee hoor, je krijgt 880 Pferden mee (vandaar de plus in de naam). Daarmee knalt het apparaat in 2,9 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 350 km/u. Dat is 170 km/u sneller dan de snelste Volvo. Voor wie 880 pk niet voldoende is, er is een nog snellere variant van de Posaidon S63 RS 830+ Coupé. Deze is voorzien van gepolijste cilinderkoppen, andere kleppen en een water/methanol-injectiesysteem. Het resultaat: 940 pk en 1.280 Nm. 0-100 km/u is nu bereikt in 2,8 seconden. De prijs is wel stevig: 52.00 euro.

Meer dan 1.000 pk

Mocht ook dát niet voldoende zijn, kun je alsnog bij deze dames en heren terecht. Want ze zijn bezig met een Posaidon S63 RS 830+ Coupé die meer dan 1.000 pk levert. Mocht je het allemaal te gek vinden en baat hebben bij TUV-typegoedkeuring: je kan ook kiezen voor een versie met 830 pk en 1.100 Nm. Dan ben je 24.000 euro kwijt. De laatste optie is de optimalisatie van alle electronica, waardoor je alsnog 700 pk en 950 Nm tot je beschikking hebt voor ‘slechts’ 4.200 euro (inclusief TÜV-certificaat).

Geen opsmuk voor de Posaidon S63 RS

Het mooie in dit geval is dat Posaidon zich niet bezig heeft gehouden met uiterlijke nonsens. De S-Klasse Coupé C217 is grotendeels origineel. In combinatie met het lichte interieur ziet de auto er bijna chique uit. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen. Uiteraard kun je ook andere Mercedessen met deze motor langs brengen voor een krachtkuur.