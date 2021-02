Skoda Scala Edition S is wat de wereld nodig heeft - Autoblog.nl

Althans, wij petrolheads kunnen auto’s als de Skoda Scala Edition S heel erg waarderen.

Uiteraard houden we bij AUutoblog van veel paardenkrachten, veel Newtonmeters en veel snelheid. Je zou bijna zeggen: hoe sneller hoe beter. De legende wil dat Wouter een delftsblauw tegeltje heeft met wijsheden als ‘Elke auto wordt beter van 100 pk’.

Waar we ook fan van zijn, is dat het allemaal een beetje betaalbaar blijft. Met name dat laatste blijkt vaak erg lastig. In Nederland zijn pk’s bijzonder prijzig, helemaal als er geen elektrische ondersteuning bij is.

Skoda Scala Edition S

Gelukkig hebben we vandaag een betaalbare held erbij in de vorm van de Skoda Scala Edition S. het is niet zo’n hete versie als de Skoda Scala RS concept met 245 pk uit 2018 (afbeelding boven). De rappe Scala is een samenwerking tussen Skoda Auto en ABT Sportsline, je weet wel: de tuners uit Allgau. Juist omdat het niet een superhete versie is, is deze Scala het misschien nog wel een leukere auto. In elk geval iets bereikbaarder.

Monte Carlo met 1.5 TSI EVO

De basis voor de Skoda Scala Edition S is de vijfdeurs hatchback met de 1.5 TSI EVO-motor in Monte Carlo-trim. Deze is standaard goed voor 150 pk, maar na de ABT-behandeling komt het vermogen 190 pk te liggen. Het koppel is nu 290 Nm, in plaats van 250 Nm. De transmissie is de handgeschakelde zesbak die de voorwielen aandrijft. Helaas verzuimt zowel ABT als Skoda te vertellen wat die krachtkuur doet met de prestaties.

ABT spulletjes op Skoda Scala Edition S

En nu we het over wielen hebben, de ABT Scala staat schitterend op zijn 18 inch-velgen. De auto is voorzien van een subtiele bodykit met andere voorbumper, skirts en spoiler. De warme hatchback van Skoda staat ook iets lager (15 millimeter) op zijn wielen, dankzij verlagingsveren van ABT. Er is keuze uit drie kleuren: Steel Gray, Black Magic Pearl en Velvet Red (die je op de foto’s ziet).

Slecht nieuws

Dan het slechte nieuws, want de auto wordt namelijk alleen in Duitsland verkocht. Dat niet alleen, er worden slechts 500 exemplaren van gebouwd. Nu kun je een paar jaar wachten en een Skoda Scala Edition S opsporen op Mobile.de, of je gaat even zelf aan de slag met wat ABT-goodies te bestellen via hun website.

De prijs in Duitsland is voor een compleet exemplaar 33.790 euro.