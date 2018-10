Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Amerika

When it rains...

De schaarste begint al een beetje voelbaar te worden: nog slechts vier races hebben we tegoed dit F1 seizoen. De eerste van het kwartet staat dit weekend op de planning in ‘Murica. Vroeger wilde het nooit echt lukken om de sport populair te maken in de States. Dat had waarschijnlijk ook wel wat te maken met het feit dat áls de koningsklasse dan eens op bezoek kwam, dit vaak niet op de meest inspirerende circuits gebeurde. Soms waren de venues zelfs ronduit hopeloos, zoals de Grand Prix die in 1984 verreden werd in de straten van Dallas. Keke Rosberg trok letterlijk de straatstenen uit de weg op weg naar de zege in zijn Williams-Honda.

Sinds enkele jaren wordt de Amerikaanse GP echter georganiseerd op het Circuit of the Americas. De baan is echt een schot in de roos. Dit weekend kunnen we ook Coca Cola verwelkomen als sponsor van McLaren en hoewel de stickertjes op de papaya orange Macca niet veel om het lijf hebben, is het wellicht een teken van dingen die nog komen gaan.

Dat zou dan koren op de molen zijn van Lewis Hamilton, die er nooit een geheim van gemaakt heeft dat hij graag huge wil zijn in de VS. De Brit lijkt dit weekend toch al alle kaarten in handen te hebben, want grote concurrent Vettel ontving gisteren een gridstraf voor te hard rijden tijdens een rode vlag. Daarbij verkeert Mercedes de laatste races in topvorm. Lil’ Lewis staat zodoende op pole position om het kampioenschap binnen te slepen dit weekend. Maar behaalt hij voor het zover is ook de pole voor de grid van morgen?

Q1

In Q3 gebeurde er iets opvallends. Mercedes was niet de snelste! Ferrari maakte haar intenties duidelijk door met de wild gekartelde bolide P1 en P2 te pakken. Het verschil met Hamilton was overigens marginaal, maar goed. Voordat we echter kijken naar de verhouding tussen de twee grootmachten moeten we eerst nog even Q1 afwerken. De gebruikelijke kandidaten bungelen al snel aan de onderkant van de tijdlijst. We hebben het in dit geval over de McLarens, Williamsen en de Sauber van Ericsson.

De ‘grote zes’ nestelen zich op de plaatsen een tot en met zes, maar dan…NEEEEHEEEE. We horen Max weer getormenteerd kreunen over de radio. Er lijkt iets kapot te zijn aan de achterkant van zijn auto. Max is wellicht net wat te enthousiast over de kerbs gerold. Bekijk de beelden en oordeel zelf.



Aan de eind van de sessie doet iedereen nog een plas, maar blijft alles zoals het was. Alonso, Sirotkin, Stroll, Ericsson en Vandoorne liggen eruit. Terwijl we nog wat beelden zien van enkele celebzzzz maken we ons vast op voor de volgende sessie.

De afvallers: Alonso, Sirotkin, Stroll, Ericsson, Vandoorne

Q2

We zagen het al aankomen na Q1: zonder Verstappen beginnen we aan de tweede sessie. Dat betekent dat er voor de mindere goden een plekje over is in de top-10. Nu is het alleen nog de vraag of ze daar ook voor willen gaan. Eerder dit jaar zagen we immers al dat sommigen het wel lekker vinden om van buiten de top-10 te starten. Dat soort shenanigans doen zich ook dit keer weer voor. De Toro Rosso’s gaan met nog vijf minuten te gaan namelijk wel naar buiten, maar rijden daarna zonder een getimede ronde te zetten ook weer gebroederlijk de pits in. Het is wel begrijpelijk, maar het blijft een beetje potsierlijk.

Gelukkig gaat de rest er wel vol voor. De nummers zes tot en met twaalf worden door slechts een halve seconde gescheiden. Magnussen en Sainz zijn in deze strijd de verliezers. Naast de Toro’s en Max halen zij de laatste sessie niet. Hulkenberg, Perez, Ocon, Grosjean en Leclerc mogen wel door naar Q3. Puik wark. Ook nog een dingetje om op te merken: Kimi heeft zijn snelste rondje op een zachtere compound gezet dan Vettel, Ricciardo en de Mercs. Misschien wordt dat nog een jokertje voor Ferrari in de beginfase van de race morgen.



De afvallers: Sainz, Magnussen, Hartley, Gasly, Verstappen

Q3

Yippie-Ka-Yay! De eerste ronde gaat naar Lewis. Hij troeft Vettel af met 88 duizendsten van een seconde en is een dikke tiende sneller dan maatje Bottas. Raikkonen geeft drie tienden toe op Vettel en sluit aan als vierde, voor Ricciardo die in niemandsland opereert nu Max is blijven steken in Q2. De honingdas geef vrijwel een seconde toe op Hamilton en staat een dikke seconde voor zijn naaste belager die luistert naar de naam Grosjean. Met nog drie en een halve minuut op de klok rollen de toppers weer naar buiten voor hun tweede run. Leclerc, in Q2 nog zesde, staat dan overigens nog in zijn pitbox zonder een tijd op de klok te zetten…

Bottas is de eerste van de vier die over de meet gaat. Hij verbetert zijn tijd, maar is het genoeg? Neen! Landgenoot Kimi zorgt voor een verrassing en pakt de provisional pole. Heel lang duurt de feestvreugde niet voor de aimabele veteraan, want Hamilton gaat 70 duizendsten sneller. Nu is er nog één man die HAM van de zoveelste pole af kan helpen en dat is Sebbie Vettel. Maar zoals wel vaker dit jaar, komt de Duitser net tekort. Het vrrrhaal van het seizoen?

Ocon bewijst zichzelf een dienst door het zwaarbevochten gevecht om P6 te winnen voor kwalificatiebeest Hulkenberg, Grosjean, Leclerc en Perez.

De volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Vettel (krijgt gridstraf)

3. Raikkonen

4. Bottas

5. Ricciardo

6. Ocon

7. Hulkenberg

8. Grosjean

9. Leclerc

10. Perez

11. Sainz

12. Magnussen

13. Hartley (krijgt gridstraf)

14. Gasly (krijgt gridstraf)

15. VERSTAPPEN

16. Alonso

17. Sirotkin

18. Stroll

19. Ericsson

20. Vandoorne