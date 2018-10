Land Rover logenstraft woorden van onze roverheid

Staatssecretaris Menno Snel wordt even op zijn nummer gezet door de Britse fabrikant.

We zijn compleet murw geslagen met zijn allen, dat is de conclusie die ik trok afgelopen week. Oké, een aantal verstandige lieden kraakten wat cynische noten onder onze berichtgeving over de volgende klap in het gezicht van de automobilist, maar de learned helplessness voerde de boventoon. Waar het ook alweer over ging? Wel, professioneel hooibaal Menno Snel, die momenteel bijklust als staatssecretaris van Financiën, stuurde een welhaast absurdistische brief naar de Tweede Kamer. Menno’s brief, die ook gezien kan worden als een open solicitatie om de nieuwe Iraakse minister van informatie te worden, claimt dat de gevolgen van de WLTP cyclus eigenlijk niet zoveel om het lijf hebben.

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het onderzoek van TNO naar de WLTP-testmethode en BPM. De staatssecretaris schrijft daarin dat de WLTP geen reden is om de BPM-tarieven voor 2019 aan te passen. Uit het onderzoek van TNO is namelijk niet gebleken dat de WLTP tot op heden heeft geleid tot een hogere NEDC CO2-uitstoot. De uitstoot is iets hoger, maar de auto’s zijn gemiddeld ook zwaarder en duurder. In mei 2019 volgt een vervolgonderzoek van TNO naar de gevolgen van de WLTP. Dan zijn er ook meer uitstootgegevens van WLTP-auto’s beschikbaar.

Juist ja. Die WLTP-cyclus, die doet eigenlijk niet zoveel met de CO2 uitstoot en (dus) prijzen van auto’s, aldus reputabele bron TNO en onze uiterst betrouwbare Haagse overlords. Gek dus eigenlijk dat iedereen in augustus nog snel even een nieuw leasecontract afsloot, dat verschillende Porsches niet meer te bestellen zijn, dat de 308 GTi een sabbatical neemt, de Golf R pk’s verliest, zelfs hybrides onder vuur liggen en de automarkt op zijn gat ligt. Het zal allemaal wel een gevalletje massahysterie zijn dan, toch?

Tuurlijk niet. In januari van dit jaar schreven we immers al over de impact die de WLTP-cyclus heeft op de prijzen van uiteenlopende auto’s in Nederland. Daaruit bleek dat je bij het grootste deel van de auto’s, van klein naar groot, (veel) meer gaat betalen voor exact dezelfde auto. Dit alle mooie woorden op de site van de belastingdienst dat dit níet de bedoeling was ten spijt. Overigens zijn deze woorden inmiddels nergens meer te bekennen op dezelfde site.

Desalniettemin sorteert de overheid al voor op een loophole om hun eerdere belofte te verbreken, mocht iemand ‘m zich nog herinneren. Auto’s zijn immers sowieso duurder en zwaarder geworden! We denken dat ze het dan bijvoorbeeld hebben over de gelifte Porsche Macan, die voorheen een basisprijs had van zo’n 75.000 Euro (waarvan ruim 25.000 Euro al belasting was) en nu een basisprijs van ruim 85.000 Euro. Die auto is inderdaad euhm…lichter geworden…en heeft 7 pk minder gekregen…

Met een wrange glimlach op mijn gezicht zag ik onlangs dan ook deze advertentie van Land Rover in -jawel- de krant staan. Dik 13.000 Ekkermannen is volgens de importeur het verschil tussen een auto van modeljaar 2018 kopen of dezelfde auto van modeljaar 2019. Maar goed, dat is natuurlijk peanuts voor een man als Menno…

Hooivorken.