Verstappen geeft top tip aan ander team voor nieuwe coureur

Onze held Max Verstappen is van alle markten thuis. Hij geeft nu zelfs advies aan andere teams wie zij als coureurs kunnen aanstellen.

Je zou zeggend dat Max Verstappen druk bezig is met de beslommeringen van zijn eigen team. Doch immer in tune met alles wat er om gaat in de sport, heeft onze held ook nog tijd voor advies aan anderen. What a guy. Het gaat daarbij om het elfde en nieuwste team dat volgende jaar op de grid zal staan: Cadillac. In eerste instantie zullen de Amerikanen gebruik maken van een Ferrari motor.

Op papier is het natuurlijk allemaal veelbelovend. Net als bij Audi overigens. Je moet er immers vanuit gaan dat bij een fabrieksteam geld geen factor is. Dus dan kan er al snel gedroomd worden over puike resultaten, zeges en uiteindelijk kampioenschappen.

De praktijk is echter doorgaans weerbarstiger. Er zijn wel eens vaker partijen met extreem veel geld en tamtam begonnen aan de F1, om vervolgens met de staart tussen de benen weer te vertrekken. Een relatief recent voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Toyota. Ondanks een blanco cheque vanuit Japan, won het merk niet één race, alvorens met de noorderzon terug te vertrekken naar de rijzende zon.

Uiteindelijk is F1 weliswaar een plek waar geld belangrijk is, maar wat het verschil maakt, zijn de mensen. Met geld is het wat makkelijker de juiste mensen aan te trekken. Maar een garantie is het niet. Plus, wat zijn nou eigenlijk de juiste mensen? Bij Toyota maakte men aanvankelijk de fout voor ‘gevestigde namen’ te gaan en die te veel te betalen terwijl ze hun beste tijd al gehad hadden. Zowel qua coureurs als qua designers. Dat wil je dus niet. Aan de andere kant wil je ook niet per se met rookies in zee die nog geen referentiekader hebben en niet kunnen identificeren waar dingen fout gaan.

Cadillac heeft zo een aantal moeilijke keuzes te maken, onder andere qua coureurs. Als ze een Amerikaan in de auto willen zetten, is dat vrijwel per definitie een (F1) rookie. Tenzij ze Logan Sargeant echt willen terugbrengen. Daarnaast zou je dan dus al snel vastzitten aan een veteraan. Idealiter iemand als de Hulk, Sainz of Albon, maar die lijken vast te zitten. Blijven over mannen als Zhou, Perez en Bottas…

Max Emilian breekt nu een lans voor zijn voormalig teammaat Sergio Perez. Ondanks dat hij de Mexicaan heeft vermorzeld, heeft Max duidelijk respect voor Checo als coureur. Hij merkt op dat SP11 niet de enige is die het moeilijk heeft gehad in de tweede auto van Red Bull Racing:

Ik denk dat Checo altijd erg sterk is geweest. Hij heeft weleens moeilijke momenten bij ons gehad, maar aan de andere kant lijkt het erop dat dat vaker voorkomt in ons team. Ik heb altijd goed met hem kunnen opschieten. En zolang hij gemotiveerd blijft om te racen, denk ik dat hij absoluut goed zou passen bij een nieuw team als Cadillac. Want als je kijkt naar wat hij heeft bereikt met Force India, Racing Point, of hoe je het ook wilt noemen, is hij er altijd in geslaagd om punten mee naar huis te nemen.

Waarvan akte. Don’t call it a comeback voor Checo volgend jaar?