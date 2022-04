Tweede generatie Amarok groeit, V6 blijft

De tweede generatie Amarok is zo goed als klaar.

Nu Volkswagen en Ford al een tijdje innig samenwerken op het gebied van elektrische auto’s en bedrijfswagens, kunnen we de eerste resultaten verwelkomen. Voor vandaag hebben we de Volkswagen Amarok voor je.

De auto van Volkswagen Nutzfahrzeuge is nog niet helemaal officieel onthuld, maar wel bijna. Alsof een exotische danseres enkel nog haar handschoenen aan heeft.

Tweede generatie Amarok

Heel kort door de bocht genomen is de tweede generatie Amarok een VW-versie van de nieuwe Ford Ranger, maar dan met een Volkswagen-logo. Zeker met bedrijfswagens zien we dat sommige modellen echt alleen qua naam en logo schelen. Dat zal met de Ranger en deze nieuwe Volkswagen pick-up niet het geval zijn.

Volgens Volkswagen zullen de ‘hardpoints’ en de ‘greenhouse’ identiek zijn. De greenhouse is de combinatie van stijlen, ruiten en dak. De Amarok krijgt dus wel een eigen gezicht én een uniek interieur.

T6-platform

De basis is het opgewaardeerde T6-platform van Ford. De Amarok zal dus op een ladderchassis komen te staan. De nieuwe Amarok is 5,350 meter lang met een wielbasis van 3,22 meter. De breedte is 1,91 meter en het gevaarte is 1,88 meter hoog.

De Amarok is bedoeld als een echt werkpaard, niet een crossover met extra bodemspeling. Zo zijn de aanloophoeken voor en achter groter, dankzij een kleinere overhang. Het laadvermogen is namelijk gestegen naar 1.200 kg en je mag er nu 3.500 kilogram mee trekken.

Werkpaard

Dat de tweede generatie Amarok een werkpaard is, wil niet zeggen dat je er geen gaaf apparaat van kan maken. Standaard kan de Amarik functioneel zijn, maar er zijn zat leuke opties mogelijk. Wat te denken van 21 inch-wielen, een Harman Kardon-installatie of LED-koplampen. Er komen vijf uitvoeringen: Basis, Life Style, Panamericana en Aventura.

Qua techniek is er veel gelijk aan de Ranger, maar de V6 TDI maakt zijn comeback. De auto zal gebouwd gaan worden in Zuid-Afrika. De nieuwe Amarok lost de oude nog niet helemaal af. Deze zal namelijk nog in Argentinië in productie blijven voor de lokale markt. Tot op heden zijn er 830.000 Amaroks gebouwd.

