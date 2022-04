Viaplay is een extreem succes in Nederland

In Nederland is Viaplay een extreem succes. Hoe zou dat toch komen?

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat Ziggo de rechten heeft verloren van de Formule 1 aan NENT. Ziggo bood wel op de rechten, maar kon uiteindelijk niet opboksen tegen de enorm diepe zakken van de Nordic Entertainment Group.

De reden dat NENT zoveel geboden heeft is simpel, nu er met Max Verstappen een groot publiek is dat de sport wil zien, is er veel potentie voor nieuwe klanten. Voor 9,99 euro per maand kun je vanuit Nederland kijken naar de F1. Doen mensen dat ook?

ViaPlay extreem succes

Jazeker! Er kwamen er een heleboel nieuwe abonnees bij voor Viaplay, de service van Nordic. In totaal kreeg NENT er 778.000. Daarvan zijn er tussen de 600.000-750.000 afkomstig uit Nederland. We gaan er gemakshalve vanuit dat 99% daarvan een abonnement heeft afgesloten vanwege de Formule 1. Er staan een paar films en series op Viaplay, maar dat is nog lang niet op het gewenste niveau van andere streaming-services.

Nu is het nog even afwachten hoe lang deze aanblijven. De introductie is in dit opzicht een groot succes voor NENT. Echter, er is ook kritiek op de service. Zoals gezegd is het film- en serieaanbod niet denderend. Daarbij is er niemand met zijn volle verstand die vrijwillig darts gaat kijken.

Vocal Minority

Ook specifiek de F1 -programma’s zijn niet door iedereen met gejuich ontvangen. Korrelige beelden, saai commentaar en nog drogere programma’s eromheen konden rekenen op veel reacties.

Nu moeten we wel erbij aantekenen dat dit de ‘Vocal Minority’ kan zijn. Een paar 100 man schreeuwen op Twitter moord en brand, terwijl het grootste gedeelte van de mensen het prima vind. We zijn dus vooral benieuwd naar de cijfers van volgens kwartaal.

Over de invulling van de Nederlandse commentatoren en presentatoren was Viaplay zelf wel erg lovend en de technische problemen lagen bij de ontvangers. ViaPlay hoopt zelf dat de groei doorzet. Er komen meer eigen producties en binnenkort is er ook Engels voetbal (voor de leken: dat is voetbal zonder een scheids). Het complete Q1-rapport van NENT kun je hier lezen!