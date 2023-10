Goed nieuws voor de persoon die een occasion wil kopen, slecht nieuws voor de gene die occasions te koop heeft staan…

De trend van de afgelopen maanden zet zich voort. Dat betekent goedkopere tweedehandsjes en meer aanbod. Lekker toch, voor de verstokte kopers van de hetere occasions. En zijn we dat niet (bijna) allemaal?

Normaal gesproken gaat de prijs van occasions in de zomer naar beneden om vervolgens in september weer aan te trekken. Maar dit jaar was op die trend ee uitzondering. De prijs blijft laag.

Of nou ja, laag… Hij stijgt niet. Want nog steeds betaal je een godsvermogen voor een gemiddelde occasion in ons landje. €24.123 ben je kwijt voor de doorsnee gebruikte auto. En dat is een heleboel geld, ik ken mensen die daar een maand voor meoten werken. Echt…

Prijs van occasions blijft maar dalen

Een maand eerder was de prijs voor een gemiddelde occasion nog € 24.472 euro, dus een daling van zo’n 350 euro. De cijfers komen van Autoscout24 en zij kunnen het weten. Maar naast de prijsdaling zien ze nog iets anders. Er is een groter aanbod.

In september stonden er namelijk 9548 méér auto’s op de site dan in juli. En je weet, meer aanbod, lagere prijzen, dat duidt op een zich stabiliserende markt. Goed nieuws dus voor iedereen die van occasions houdt.

Overigens de dalende prijzen ten spijt, zijn occasions nog wel een flink stuk duurder dan een jaar geleden. De prijs ligt nu 6,4% hoger dan een jaar eerder, toen kostte een occasion gemiddeld €22.668 euro.

Kortom, goed nieuws dus als je binnenkort een ‘nieuwe’ occasion uit gaat zoeken. Je gaat nét iets minder hard failliet dan een paar maanden gelden!

Vroem!!