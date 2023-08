Yes! Occasions zijn eindelijk weer spotgoedkoop!

Occasions zijn eindelijk weer spotgoedkoop. Nou ja, in vergelijking met eerder dit jaar dan. En dat spotgoedkoop moet je ook maar met een korreltje zout nemen. Ze zijn minder duur.

Het was een drama voor de kopers van tweedehands auto’s de afgelopen tijd. Als je überhaupt al kon vinden wat je wilde, was de kans groot dat je er de hoofdprijs voor moest betalen. Occasions braken prijsrecord na prijsrecord.

Maar dat is nu eindelijk voorbij. Sterker, met een enorm roze bril zou je kunnen zeggen dat occasions weer spotgoedkoop zijn. Maar dan moet je wel écht een enorm roze bril dragen, want heel eerlijk gezegd betaal je er nog steeds wel wat voor.

Maar minder dan een tijdje geleden. Dat dan weer wel.

Occasions zijn weer spotgoedkoop

De prijs van een tweedehandsje is namelijk op het laagste punt van dit jaar gekomen. Goed nieuws dus voor de fervente koper van een gebruikte automobiel. In januari betaalde je gemiddeld € 24.519 voor een occasion, deze maand is dat € 24.496.

Inderdaad, precies 25 piekies goedkoper. Koop je toch al gauw een Big Mac menu voor en dan krijg je er nog een extra McWhopper bij ook. Of hoe ze die dingen dan ook mogen noemen tegenwoordig.

De daling van de prijzen voor occasions zijn ingezet in april en zetten dus door, aldus cijfers van Autoscout24. De reden is volgens die andere tweedehands autosite dat er wat meer gebruikte auto’s op de markt zijn en je weet, meer aanbod bij een gelijke vraag is een lagere prijs.

Rest alleen de vraag; wat gaan we kopen?

Doe mij deze maar!