Occasions zijn (weer) duurder dan ooit

Slecht nieuws als je een occasion wil kopen, maar goed nieuws als je een nog occasion te slijten hebt. Altijd positief blijven.

Gras is groen, water is nat en auto’s worden duurder. Zowel nieuwe auto’s als occasions worden met de dag duurder. Het mag daarom geen verrassing heten dat de prijzen van tweedehands auto’s een nieuwe recordhoogte hebben bereikt.

Het vorige recordbedrag werd in juni geboekt, maar daarna daalde de gemiddelde prijs van een occasion weer iets. Deze maand is de prijs echter weer omhoog geschoten, zo blijkt uit de laatste cijfers van Autoscout24.

Een gemiddelde occasion kost je momenteel €24.428 en dat is meer dan ooit. Ter vergelijking: een jaar geleden was dit nog €20.984 en in 2019 nog €18.402. Dat betekent dat occasions bijna een derde duurder zijn geworden in twee jaar tijd.

Wat de populairste occasions betreft is er weinig nieuws onder de zon. De Volkswagen Golf en Polo zijn onverminderd populair en nemen de twee hoogste posities in. Audi’s zijn ook enorm gewild, want de A3 en A4 staan op de derde en vierde plek.

Dit gaat overigens over de meest gezochte auto’s, dus wellicht heeft niet iedereen die zocht op een Audi A4 er ook daadwerkelijk een gekocht. De hele top 10 met meest gezochte occasions van oktober op Autoscout24 ziet er als volgt uit:

Volkswagen Golf Volkswagen Polo Audi A3 Audi A4 Ford Focus BMW 3 Serie Ford Fiesta Opel Corsa Audi A6 Seat Ibiza

Bron: Autoscout24

Foto: Golf GTI Clubsport, gespot door @edje