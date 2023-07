Waarom is deze originele Mazda MX-5 zo duur?

Het antwoord: ‘origineel’ is misschien niet meer de juiste term voor deze Mazda MX-5 ‘NA’ occasion.

De vraag ‘waarom is x zo duur’ is natuurlijk heel simpel uit te leggen: proberen kan altijd. Als jij een astronomisch hoog bedrag vraagt, en je krijgt het ervoor, dan lach jij in je vuistje. Vaak is een hoge prijs een teken van iets speciaals aan de auto, zoals een lage kilometerstand, uitmuntende staat of een combinatie van de twee.

Mazda MX-5

Laten we het zo zeggen: laatst hadden we het al over astronomisch hoog geprijsde Miata’s omdat de duurste eerste generatie (NA) en goedkoopste laatste generatie (ND) erg dicht bij elkaar zitten. Die duurste NA was een zeer goed bijgehouden origineel exemplaar maar zelfs dan is 18 ruggen een aardige rib uit je lijf voor een compacte viercilinder roadster. Welnu, iemand heeft een duurdere Mazda MX-5 occasion. Veel duurder zelfs: de verkoper wil er 22.000 euro voor vangen. Koekoek!

Modificaties

Is deze Mazda MX-5 occasion helemaal in topstaat? Nee, er zitten gebruikssporen op ‘relatief tot de leeftijd van de auto’. En hij heeft een druk (vorig) leventje gehad, dus daar zit de prijs hem niet in. Het is een M Edition, wat in topstaat nog wel wat geld bij de prijs op telt. Laten we het maar gewoon verklappen. Je kijkt niet naar een Mazda MX-5. Je kijkt naar de liefdesbaby van een Mazda MX-5 en een Jaguar S-Type V6. Er ligt een Jaguar AJ30-motor in deze Miata.

MX-5 V6

Dat is de motor die Jaguar gebruikte ten tijde van hun samenwerking met Ford, op basis van de Duratec V6. Dankzij een hele waslijst aan modificaties, en dan bedoelen we echt een hele waslijst, is het blok iets potenter dan normaal. 276 pk en 320 Nm om precies te zijn. In de vederlichte MX-5 moet dat wel een sensatie zijn. Alles zit voor je aangesloten met zoals gezegd vele bekend voorkomende namen om de motor van onderdelen te voorzien, dus dit ging niet over één nacht ijs.

Project

Wel is het duidelijk een uniek project, deze Mazda MX-5 occasion met V6. Uniek omdat het er niet veel zullen zijn. Maar ook uniek omdat je wel moet weten waar je aan begint. De eigenaar wil er vanaf omdat hij wil investeren in een ‘verstandigere’ auto. Dat betekent dat hij niet alles heeft kunnen afmaken en je dus zelf nog wat aandachtspuntjes moet oplossen. Zoals gezegd zijn die er ook nog, zowel optisch als technisch. Verwacht dus niet dat je zorgeloos in een mainstream-occasion stapt. Want ja, wat betreft de verkoper moet deze unieke MX-5 echt 22.000 euro opleveren.

Alternatief?

Je kunt dus deze Mazda MX-5 occasion met V6 scoren, maar hoofdredacteur @michaelras bekijkt het op een andere manier. Als je toch hebt besloten dat een originele vierpitter niks voor jou is, koop je voor 22 ruggen auto’s waarmee een MX-5 uit 1997 niet mee zou moeten concurreren. Wij vinden bijvoorbeeld de auto die onder de nieuwe bolide van collega Machiel zit, een BMW Z4 sDrive30i uit 2009. Met 258 pk legt ‘ie het af tegen de MX-5 qua theoretische specs, maar dan heb je wel iets meer auto. En instappen en wegwezen.

Of wat te denken van een heuse Porsche Boxster 3.2 S uit 2005? Zes cilinders, motor achterin en het is een Porsche. Ook deze zit met 281 pk niet eens bizar veel boven de Franken-Miata, maar kom op, het is een Porsche. Dat we hem überhaupt in één adem noemen met een 25 jaar oude Miata zegt iets over de prijsklasse waar het project in valt.

Als je de wens voor tweezits roadster of perse zes cilinders overboord gooit kun je zelfs een nette Mercedes SL350 (R230) of Audi TTS (8J) scoren.

Kortom: hoe gaaf en bewonderingswaardig de Mazda MX-5 occasion met V6 is, hij is wat aan de prijs. Zoals gezegd, er hoeft maar één enthousiasteling de knoop door te hakken en je zit goed, dus we gaan het zien.