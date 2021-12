Occasions in 2022 nog bijzonder duur

De vraag naar gebruikte auto’s blijft maar stijgen, terwijl er te weinig nieuwe bijkomen. Daardoor zijn de occasions ook in 2022 nog bijzonder duur.

Mocht je nog geen auto hebben, dan kun je grote financiële consequenties verwachten. Want nieuwe auto’s worden telkens schaarser en dus duurder. Nog geen drie jaar geleden koste een Polo GTI nog minder 30.000 euro. Tegenwoordig moet je er 37.995 euro voor neertellen. Dat gaat natuurlijk geen normaal denkend mens doen. Dan maar een gebruikte met de kop eraf, nietwaar?

Nou, die vlieger gaat niet meer op. Want omdat nieuwe auto’s onbetaalbaar worden, is de vraag naar gebruikte auto’s telkens hoger. Mensen die voorheen nieuw kochten, kopen nu met de kop eraf. En klanten die eerst een auto met de kop eraf kochten, moeten uitwijken naar 2-3 jaar oude auto’s. Enzovoorts. Op deze wijze worden alle occasions in 2022 duurder.

Occasions in 2022 zo’n 5-15% duurder

Er komen flinke prijsstijgingen aan, aldus Martin Weiss van de marktwaakhond Deutsche Automobil Treuhand (DAT). Deze instelling volgt al 90 jaar de prijzen van in de automotive sector. De prijsstijgingen zijn volgens Weiss vaak zo’n 5 tot 15%. In sommige gevallen zijn er (flinke) uitschieters naar boven. De situatie is volgens het DAT ‘buitengewoon’. De reden is overigens vrij simpel: er is een tekort aan chips. De reden van het tekort is ook simpel: de coronapandemie.

Een groot probleem is dat de aanvoer van occasions enorm stagneert. Dat zegt Thomas Peckruhn van het Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (wat klinkt dat Duits toch lekker). Dat komt niet alleen door de zakelijke en particuliere markt, maar vooral de verhuur en shortlease markt. Er komen veel te weinig jong gebruikte auto’s op de markt via autoverhuurbedrijven. Datzelfde geldt voor bedrijfswagens.

Schaarste

De nieuwe auto’s die wel verkocht worden, gaan voor de hoofdprijs weg. Zoals de Polo GTI, dus. Reken er maar niet op dat daar korting op gegeven wordt. Dat gebeurt tegenwoordig bijna niet meer. Dealers krijgen veel minder auto’s dan voorheen. Dat creëert schaarste en zorgt ervoor dat de prijzen weer kunnen gaan stijgen. Het is in principe het model dat Ferrari al jaren hanteert.

Voor de toekomst hoeven we niet te hopen op betere prijzen. Volgens de marktanalytici zal het tekort ook nog flink zijn effect hebben in 2022 en 2023.

Hoop

Is er dan helemaal geen hoop voor gunstig geprijsde occasions in 2022? Jawel! Ga op zoek in Duitsland naar elektrische occasions. Die zijn daar totaal niet gewild. De reden is op zich vrij logisch. Want waarom zou je er eentje willen? Een zeer beperkte range gekoppeld aan een lange laadtijd is voor niemand in Duitsland interessant. Reken maar dat er een hoop geëxporteerd gaan worden naar Nederland.

Hier krijgen de kopers er subisidie op volgend jaar (als het potje is aangevuld) én heb je vrijstelling van de wegenbelasting. Daarbij hebben we in Nederland een dichter laadnetwerk en zijn de afstanden kleiner. Ook rijden we minder hard op de snelweg dan in de gemiddelde McDrive. Wat dat betreft is zo’n e-occasion zo gek nog niet. Maar voor alle andere auto’s, zul je moeten sparen.

Diesel occasions in 2022

Dan de diesels: die zijn zeer in trek. In Nederland is de vraag iets (vooralsnog) iets minder, maar in Duitsland is er een schaarste omtrent diesels. Vanwege diverse schandalen is de verkoop een tijdje behoorlijk ingezakt. Maar er zijn nog voldoende mensen die dermate veel kilometers maken, dat een diesel nog steeds de voorkeur heeft. Het nadeel: er zijn te weinig diesel-occasions, dus de prijzen stijgen.

Volgens Peckruhn is de situatie alleen positief als je een auto hebt waarmee je erg tevreden bent en er aan de situatie niet veel verandert. In alle andere gevallen, zul je de knip moeten trekken.

Via: Heise.de