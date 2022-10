Occasions overal in Europa record duur, behalve in Nederland!

Wat krijgen we nou? Goed nieuws over occasions en het geld dat je ervoor kwijt bent in Nederland? Zijn ze minder duur? Het lijkt er wel op…

Laten we het weer eens over de tweedehandsmarkt gaan hebben. De afgelopen maanden hebben we dat vaker gedaan en steeds moesten we concluderen dat het voor de tweedehands autokoper geen pretje was. Record na record werd er gehaald als het op de prijzen aankwam.

De afgelopen maanden zag je die trend opnieuw in de hele Europese Unie. Overal waren de occasions duur. Duurder dan ooit tevoren zelfs. Maar er was 1 klein dorpje in Gallië landje aan de Noordzee waar deze trend doorbroken werd. Inderdaad, NEDERLAND!!1! Daar werden de tweedehandsjes een beetje goedkoper.

Occasions overal record duur

Nou klinkt het als enorm goed nieuws, maar we moeten het toch een beetje downplayen. Het valt namelijk helaas toch een beetje tegen. Allereerst de keiharde bedragen. Een occasion kostte in Nederland vorige maand gemiddeld nog steeds 23.734 euro, blijkt uit cijfers van AutoScout24.nl. En ja, dat is gewoon heel veel geld.

Dan die afname in de prijs. Ook die is niet heel hoog te noemen, slechts 0,3%. En bovendien is die daling iets dat in ons land ieder jaar optreedt in de maand september. Tweedehandsjes worden in die maand traditiegetrouw iets minder duur. Vanwege de zomervakantie is de vraag naar occasions iets minder groot en minder vraag betekent een lagere prijs.

In andere landen binnen de EU kennen ze die trend niet en stijgt de gemiddelde prijs van een occasion gestaag door. En die prijsstijgingen zijn niet mals, kijk maar naar de top 6 die we voor je hebben opgeschreven.

Frankrijk: €28.831 (+5,2%) * Oostenrijk €27.849 (+4,3%) * Duitsland: €27.791 (+1,4%) * België: €24.587 (+3,0%) * Nederland: €23.734 (-0,3%) * Italië: €22.428 (+4,6%) *

Nederlandse occasions niet het duurst

Tja. Leuker kunnen we het helaas niet voor je maken, het is niet anders. En voorlopig wordt het er ook niet beter op. Eén voordeel is wel dat tweedehandsjes hier vergeleken met de ons omringende landen wel iets goedkoper zijn. Is misschien wel een opsteker.

En volgende maand zal de gemiddelde prijs van een occasion nog wel iets verder zakken. Alleen komt dat dan door de overspoeling van de markt met totaal onverkoopbare diesels in ons land. Dus daar hebben we ook niks aan.

Sorry voor de boodschap, maar we hebben het er maar mee te doen…