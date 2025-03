Prijsverhoging voor Alpine A110

Alpine heeft de prijzen bekendgemaakt van het vernieuwde A110 modelaanbod, dat is even schrikken.

De zeer geliefde, maar ook op leeftijd geraakte Alpine A110 heeft onlangs een opfrisbeurt gehad. De line-up, tenminste. Weg is de S en de GT, daar is de GTS voor in de plaats gekomen.

Alpine A110 prijzen

De line-up bestaat nu uit drie modellen. Alpine heeft de prijzen bekendgemaakt van de A110 voor 2025. Het nadeel? Ze liggen hoger dan ooit. Weg is die tijd dat de A110 Pure In Nederland voor €64.300 (2018) in de prijslijsten stond. Anno 2025 ziet de prijslijst er momenteel zo uit:

A110 – € 77.990

A110 GTS – 94.990

A110 R 70 – 139.790

De GTS en de R 70 zijn de meest frisse varianten van het stel. Je kunt de GTS bestellen in vijf nieuwe kleuren in het Atelier-programma. De keuze is Bleu Paon, Orange Acropolis, Orange Solaire, Bleu Eclipse en Gris Acier.

De R 70 is het feestmodel. Want: 70 jaar Alpine, hoera. De Fransen blazen 70 kaarsjes uit met deze extra dikke uitvoering. Heel veel carbon, een Akrapovič uitlaat en een beperkte oplage van 770 stuks. Wie jarig is trakteert, maar in het geval van de A110 R 70 moet je bijna 140 mille overmaken. Dan zijn de opties nog niet aangevinkt.

Met de Lotus Emira heeft de Alpine A110 heel weinig concurrentie te vrezen. De Porsche 718 is niet meer en het landschap nieuwe compacte sportauto’s met middenmotor is dunner dan je ontlasting na een avondje pittig eten. Het aloude Autoblog gezegde “Beter te duur dan niet te koop” gaat hier op.

De deze week nieuw gepresenteerde Lotus Emira SE Turbo is met 400 paarden maar liefst 100 pk krachtiger in vergelijking met de A110 GTS of R 70. En deze begint bij € 155.895. Kortom. Dit artikel ontvouwt zich in een klassieke kies maar. Zijn het Fransen met de vernieuwde prijzen van de Alpine A110, of kies je Brits met de Lotus Emira?