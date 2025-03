Er komt een gloednieuwe AMG V8, maar NIET voor de C63

Goed nieuws en slecht nieuws over de toekomst van de AMG V8.

We hebben helaas niet de cijfers paraat, maar het is een publiek geheim dat de C63 met viercilinder een flop is. Mercedes is echter een nieuwe V8 aan het ontwikkelen. En we weten dat er een V8 in de huidige C63 past, want dat heeft een tuner al gedemonstreerd. Mercedes kan dus hun fout herstellen door alsnog een V8 in de C63 te lepelen bij de facelift.

Er klonken geluiden dat dit ook zou gebeuren. Volgens Autocar maakt de nieuwe V8 zijn opwachting in de CLE 63 (die hadden we nog tegoed) en zou de V8 vervolgens ook in de C63 terechtkomen. Helaas moeten we jullie meteen weer uit de droom helpen: Mercedes heeft tegenover Motor1 bevestigd dat dit gerucht onjuist is. De C63 krijgt niet alsnog een V8.

Dat Mercedes nog een nieuwe V8 ontwikkelt is echter wel juist. Dit maakten ze zelf al bekend bij het ontvouwen van hun toekomstplannen. Toen verklapten ze dat ze bezig zijn met een nieuwe hybride V8 aandrijflijn voor de AMG-modellen.

Inmiddels weten we daar iets meer over. We dachten dat het nieuws vooral in het hybride gedeelte zou zitten, maar ook de V8 wordt echt anders. Het wordt namelijk een motor met een flatplane krukas. Voorheen hadden de AMG V8’s altijd de gebruikelijke cross-plane krukas, met uitzondering van de AMG GT Black Series.

Mercedes investeert dus daadwerkelijk in een nieuwe V8, of in ieder geval een flink gewijzigde versie. Die gaat dus niet in de C63 terechtkomen, maar als het goed is wel in de CLE 63 en ongetwijfeld in meer modellen.

Via: Autocar