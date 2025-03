Lotus Emira met AMG-viercilinder is nu net zo sterk als de V6!

Ontmoet de Lotus Emira Turbo SE.

Het is feest bij Lotus! De maker van liefhebbersauto’s (en de Eletre) leverde in 2024 dan wel minder auto’s af dan gehoopt, toch valt er een mijlpaal te vieren. De 10.000 Emira is gebouwd! Dit heugelijk feit wordt bijgestaan door het vervangen van de First Editions door twee nieuwe benamingen: de Lotus Emira Turbo SE (met AMG-viercilinder) en de Emira V6. Dat is gelukkig niet het enige dat er is veranderd aan de Emira. De Turbo SE krijgt namelijk een verbeterde versie van de Mercedes-viercilinder.

Dankzij zijn naam komt de Turbo SE in een illuster rijtje van SE-Lotussen. SE staat voor Special Equipment en werd eerder op auto’s geplakt als de Esprit Turbo SE, Elan SE en Europa SE. Voor dit model heeft AMG dus een iets potentere krachtbron afgeleverd.

Nieuwe prestaties van de Emira met viercilinder

Het turbotorretje produceert nu 400 pk en 480 Nm. Dat is 40 pk en 50 Nm meer dan voorheen. De prestaties groeien lekker mee. De topsnelheid stijgt naar 290 km/u (voorheen 272 km/u) en de 0-100 sprint duurt nu 4,0 seconden in plaats van 4,4.

Daar houdt het feestje nog niet op voor de Lotus Emira Turbo SE. Standaard krijgt ie het Lotus Drivers Pack. Dat wil zeggen: instelbare sportveren, verbeterde remschijven, launch control, maar ook nieuwe 20-inch V-spaaks velgen, Zinc Grey lak (zoals hierboven, doe maar gewoon Hethel Geel), alcantara hemelbekleding, rode remklauwen, nieuwe zwarte badges en eveneens zwarte uitlaatpijpen. De prijs van de Lotus Emira Turbo SE begint in Nederland bij € 155.895.

Lotus Emira V6

Wie Merc nog altijd veracht vanwege de overstap van V8 naar viercilinder, kan zijn ongenoegen tonen door een Emira V6 te bestellen. Je krijgt dan een 3,5-liter zescilinder die, net als de AMG-vierpitter, 400 pk produceert. Waarom zou je hem nog kopen? Voor het geluid, misschien, maar ook vanwege de standaard handbak. Die kun je niet krijgen in de viercilinder, want die heeft altijd de achttraps DCT-automaat van, jawel, AMG!

Tevens krijg je dezelfde remschijven als op de Turbo SE en krijgt de V6 met handbak een Touring-ophanging en een sperdifferentieel. De prijs is dan wel weer wat minder gunstig dan die van de Turbo SE. Je betaalt voor de Emira V6 tenminste € 187.340.

Als aller-allerlaatste afsluiter moest Lotus natuurlijk wat bijzonders doen met het 10.000ste exemplaar van de Emira. Die auto zie je hierboven. De (lelijke?) zwart-gele kleurstelling staat vol met namen. Leuk idee, maar de uitwerking vind ik wat minder. Op naar de volgende 10.000!