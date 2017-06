Porsche 911 GT2 RS: zoveel worden er geproduceerd

Het was al enigszins bekend dat de nieuwe GT2 RS in beperkte oplage van de band zou gaan rollen. Om hoeveel stuks gaat het nou eigenlijk?

Stukje bij beetje komt er meer informatie naar buiten omtrent de nieuwe Porsche 911 GT2 RS. Zo weet Autobild te melden hoeveel exemplaren van de GT2 RS zullen worden geproduceerd en wat ‘ie mag gaan kosten.

Van de nieuwe 911 GT2 RS zullen 1.000 exemplaren worden gebouwd. De eerste exemplaren zijn exclusief gereserveerd voor bezitters van de Porsche 918 Spyder. In Europa gaat de GT2 RS ongeveer 260.000 euro kosten en de auto is volgens berichtgevingen al wereldwijd uitverkocht. Deze herfst zullen de eerste exemplaren arriveren bij de dealer. Investeerders wrijven alvast in hun handen..

De 991 GT2 RS belooft een knotsgekke auto te worden. Met een sprint naar 100 in slechts 2,9 seconden en een top van 340 km/u in combinatie met alle aerodynamische poeha zal het zowel op het circuit, als op de Autobahn altijd een feestje zijn. Zit je niet bij de 1.000 gelukkigen? Niet getreurd. De auto is de ster van Forza Motorsport 7 en kan hier naar hartenlust aan de tand worden gevoeld.