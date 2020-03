Prijzen nieuwe Audi A3 Sportback bekend

Wat betaal je eigenlijk voor zo’n verse Audi A3?

Afgelopen week werd de Audi A3 onthuld. Het luxe broertje van de Seat Leon, Skoda Octavia en Volkswagen Golf was de laatste die nog niet vernieuwd was. Daar is nu verandering in gekomen op de Salon van Genève (die niet doorging). Alle informatie over de A3 is al bekend, nu hebben we de prijzen van de nieuwe Audi A3 voor je!

34.300 euro

De goedkoopste Audi A3 kost 34.300 euro. Daarvoor heb je een Audi A3 30 TFSI met zesbak. Deze heeft een 1.0 driecilinder motor onder de kap. In eerste instantie komt de A3 met de 35 TFSI en 30 TDI motor. De 35 TFSI is een 1.4 met 150 pk. Deze kost 36.820 euro. De 30 TDI is een 2.0 met 116 pk en kost 38.570 euro.

A3 Pro Line

Een Audi A3 is tegenwoordig altijd een ‘Pro Line’. Er is geen ‘basis’ meer. Of je realiseert je dat Pro Line de nieuwe basis is. Op zich heb je redelijk wat items die het leven prettig maken. DIngen zoals smartphone interface, cruise control, dual zone airconditioning, parkeersensoren aan de achterkant, 16″ lichtmetalen velgen, DAB+ radio, multifunctioneel lederen stuurwiel en LED-verlichting zijn standaard. Niet wereldschokkend misschien, maar nog niet zo heel lang geleden betaalde je hier extra voor bij een Premium Duitser.

Meer

Wil je meer dan de A3 Pro Line, kun je kiezen voor een Business Edition. Die heeft 17″ wielen, sportstoelen, LED achterlichten, MMI Navi, virtual cockpit en alu sierlijsten. De S Edition heeft dat in principe ook allemaal, plus een S-Line interieur en exterieurpakket. De echte bon vivant kan zich laven aan de Edition One. Die heeft 18″ wielen, Matrix LED lampen en een Ambiente lichtpakket.

Prijzen concurrentie Audi A3

Concurrent: BMW 118i (F40)

Prijs: € 34.726

De BMW 118i is de directe tegenstrever van de Audi A3. Deze heeft een ware krachtpatser onder de kap. Het is net als bij de Audi een driecilinder, maar wel een potige. De 118i levert namelijk 140 pk! Qua uitrusting zit er niet heel veel tussen. Ook hier zijn er heel veel opties en pakketten mogelijk die het prijsniveau aanzienlijk naar boven tillen.

Concurrent II: Mercedes-Benz A160 (W177)

Prijs: € 31.940

De Mercedes-Benz A160 is verreweg de goedkoopste van de drie. Op zich heb je ook met de A160 alles wat je nodig hebt. Oh ja, die wielen zijn niet heel erg fraai te noemen. Mercedes verkoopt je graag een fraai setje lichtmetaal. De motor is 1,33 liter groot, maar wel verdeeld over vier cilinders. Het vermogen is overigens een duidelijke reden voor de scherpe prijs. De A160 heeft namelijk slechts 109 pk en 180 Nm.