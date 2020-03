Brabus GLE diesel doet het heel subtiel

Eigenlijk is het resultaat van de Brabus GLE diesel heel erg geslaagd.

De laatste keer dat we live naar een autobeurs gingen, was met de IAA in Frankfurt. Ondergetekende had toen het genoegen om met jullie aller @CasperH de rit naar Frankfurt te mogen doen in een Mercedes-Benz GLE 450.

Liefhebber

Ook al ben je geen liefhebber van crossovers en SUV’s (zoals Casper), dan nog heeft de GLE voldoende charme en kwaliteiten om er stiekem toch eentje te willen. Je zit lekker hoog, het is heerlijk comfortabel en je hebt alle ruimte. Ondanks dat ‘ons exemplaar‘ was voorzien van een AMG pakket, was juist het complete gebrek aan sportiviteit heel prettig en verfrissend.

Discreet

Mocht je meer sportiviteit en luxe wensen, kun je altijd bij Brabus terecht. De tuner uit Bottrop weet altijd te verrassen. De G 800 Black & Gold en G 800 Adenture XLP zijn wellicht iets over de top. Deze Brabus op basis van de GLE is waarschijnlijk de perfecte combinatie tussen getuned en origineel. Brabus heeft het één en ander aangepakt, maar deed dat heel erg discreet op deze Brabus GLE diesel.

Enorme B

Op één ding na en dat is de enorme B in de grille. Dat is een ding wat ze vaak dingen, dus ook op deze Brabus GLE diesel. Qua uiterlijk vertoon hebben ze het netjes gehouden. De bumper en met name de grilles erin is wat afwijkend. Ook is er een keurige dakspoiler. De velgen moeten je ding zijn, je kan diverse modellen kiezen tot 23″. Dankzij een Brabus-module voor de luchtvering, kun je de GLE 25 mm dichter bij het asfalt zetten. Naast het uiterlijk vertoon kun je ook het interieur iets aanpassen met Brabus details en Brabus lederen bekleding.

365 pk

De motorische wijzigingen zijn eveneens niet te versmaden. In dit geval heeft Brabus tweemaal een diesel aangepakt. De GLE 300d heeft een 1.950 cc grote tweeliter viercilinder. Normaal gesproken levert deze 245 pk en 500 Nm. Na de Brabus-kuur levert de Brabus GLE D30 namelijk 306 pk en 690 Nm. Een van de absolute parels uit de GLE lineup is echter de GLE400d, met zes-in-lijn dieselmotor. Standaard lever deze motor 330 pk en 700 Nm. Brabus maakt daar 365 pk en 750 Nm van.

Prestaties

Qua prestaties hoef je geen wonderen te verwachten. De Brbuas GLE diesel is een grote en zware SUV. De Brabus D30 heeft 6,9 seconden nodig om de 100 km/u te halen en rijdt voluit op de Autobahn 225 km/u. Maar je wilt de Brabus D40, die blaft in 5,5 naar de 100 km/u en haalt op zijn sloffen 250 km/u. Alle onderdelen zijn per direct bij Brabus te bestellen.