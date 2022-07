Primeur in NL: auto waarschuwt je voor naderende hulpdienst

Nederland heeft een primeur te pakken. Als eerste Europese land geeft je auto een waarschuwing voor een naderende hulpdienst.

Natuurlijk moet je geen Toyota Starlet uit 1998 rijden om gebruik te kunnen maken van deze ingebouwde functie voor in de auto. Er zijn voorwaarden verbonden aan deze ontwikkeling. Via apps als Flitsmeister kun je al gewaarschuwd worden voor een nadere hulpdienst, maar sommige moderne auto’s kunnen dit straks ook zelfstandig.

Je herkent het wel. Jij zit in je binnenspiegel van afstand een ambulance of politieauto aankomen en gaat alvast netjes aan de kant. Er is echter altijd een automobilist voor je die niet aan het opletten is. Vervolgens moet de hulpdienst vaart minderen om te wachten tot ook die ene slaper aan de kant gaat. Wat dat betreft is deze ontwikkeling goed te noemen.

Hulpdienst waarschuwing

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de komende drie jaar samenwerken met zes partijen onder de naam ‘Safety Priority Services’ (SPS). De zes partijen zijn ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia en TomTom. Doelstelling van de samenwerking is om het gemotoriseerde verkeer meer en betere veiligheidswaarschuwingen te laten geven.

Gebruikers van merken of services van bovengenoemde bedrijven gaan het binnenkort al merken. De auto of app gaat waarschuwen als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. De melding zegt welk voertuig eraan komt en van welke kant. In eerste instantie werkt de feature enkel voor ambulances. Later ook voor andere voertuigen.

Inmiddels gebruikt 98% van de automobilisten digitale informatie onderweg. Daarnaast blijkt uit pilots en projecten dat het onderweg waarschuwen een positief effect heeft op de verkeersveiligheid Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat)

Niet alleen waarschuwingen voor voertuigen met zwaailichten kunnen via SPS worden gecommuniceerd. Ook andere informatie onder de aandacht brengen bij de automobilist verloopt via dit protocol. Een lijstje:

• Spookrijders

• Filestaart

• Obstakels op de weg

• Wegwerkzaamheden

• Een ongeval

• (Tijdelijk) glad wegdek

• Ongewoon weer, zoals een harde hagelbui

• Afgesloten rijstroken (‘rode kruizen’)

• Weginspecteurs langs de weg of andere nood- en hulpdiensten

Iedereen die Flitsmeister gebruikt zal wellicht zijn schouders ophalen. De app op je smartphone geeft vergelijkbare waarschuwingen en informatie door aan de automobilist. De app informeert je echter ook waar flitsers staan. Dat vinden ze bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarschijnlijk wat minder leuk..