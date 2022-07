Officieel: de Ford Bronco komt naar Europa!

De Ford Bronco komt naar Europa. Eindelijk

Bij de buren is het gras altijd groener en niet alleen vanwege de buurvrouw. Neem Ford in de VS bijvoorbeeld. Daar is het aanbod qua auto’s zeer beperkt. Leuke auto’s als de Fiesta ST en Focus ST kun je daar niet meer krijgen, terwijl wij deze nu (nog) wel kunnen bestellen. Andersom is het natuurlijk ook zo. De bijzondere Mustangs – zoals de GT500 – staan niet bij de Europese dealers.

Datzelfde geldt voor enkele pick-ups en SUV’s. De F-150 wordt via de grijze import naar Nederland verscheept en op kenteken gezet als bedrijfswagen. De SUV’s zoals de Expedition krijgen wij hier niet. Tot voor kort gold dat ook voor de Bronco, de (naar Amerikaanse maatstaven) compacte terreinwagen van het merk. Goed nieuws voor de liefhebbers, want de Bronco komt naar Europa!

Ford Bronco komt naar Europa!

En voor dat je denkt dat die Bronco Sport 1.5 driecilinder naar Nederland komt, neen! Het gaat om de ‘echte’ Bronco. De Jeep Wrangler-concurrent komt in beperkte oplage naar Europa. Heel veel is er verder niet bekend, maar we weten dat de auto alleen met het stuur links gebouwd wordt.

In Engeland kunnen ze dus niet genieten van de Bronco. Ford heeft wel degelijk gekeken om te zien of een RHD-conversie mogelijk is. Technisch gezien kan het, maar men verwacht dat de vraag naar de Bronco op die markten te klein is om de kosten van de ombouw te rechtvaardigen.

Aandrijflijnen nog niet bekend

Over motoren en uitvoeringen rept Ford Europe met geen woord. In de VS is deze zesde generatie Bronco (fabriekscode U725 voor intimi) leverbaar met een 2.3 EcoBoost viercilinder (300 pk), 2.7 EcoBoost V6 (330 pk) en een 3.0 EcoBoost V6 (400 pk).

Alle Bronco’s hebben de 10R-60-transmissie, een tientraps-automaat die Ford samen met GM heeft ontwikkeld. Alleen de 2.3 kun je eventueel met een handgeschakelde zevenbak krijgen (de Getrag MTI550). Het meest logische zou de kleine motor zijn, gezien de uitstoot en de strengere Europese regelgeving.

Nog eventjes wachten.

Aan de andere kant, als er toch maar een handjevol geleverd gaan worden, is de kans ook aanwezig dat ze de duurste exemplaren verkopen. Wel weten we dat alleen de vierdeurs versie naar Europa komt. De tweedeurs blijft in de VS.

De Bronco komt naar Europa aan het einde van 2023, nog eventjes wachten dus. Tot die tijd kun je wel alvast kijken welke accessoires je er allemaal bij wil hebben, want er is een heleboel mogelijk qua tenten, offroad-accessoires en andere opties.

Meer lezen? Dit zijn alle snelle Fiesta’s op een rij!