Prior Design brengt je in jaren '80-sferen met deze Audi Coupé - Autoblog.nl

We hebben wel eens slechtere creaties gezien van Prior Design.

Je heb tuners en je hebt tuners. De eerste categorie houdt het doorgaans nog enigszins bescheiden. Novitec bijvoorbeeld. De tweede categorie doet dat niet en begeeft zich schaamteloos op het terrein van de wansmaak. Prior Design valt zonder twijfel in deze laatste categorie.

Als je dan leest dat uitgerekend Prior Design een eerbetoon maakt aan de Audi Quattro, houd je je hart vast. Het is ten slotte een van de meest legendarische modellen uit de geschiedenis van het merk met de vier ringen. Deze auto plaveide de weg voor alle quattro-modellen die zouden volgen.

Misschien is het nationalisme, misschien zijn ze stiekem toch autoliefhebbers: hoe dan ook, bij Prior Design zijn ook fan van de Audi Quattro. En wat wil nu het geval? Dit jaar viert de Quattro, die in 1980 het levenslicht zag, zijn veertigjarig jubileum. Prior Design wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft daarom een bodykit ontworpen voor de Audi Quattro Audi Coupé B3. Liefhebbers kunnen opgelucht ademhalen: er hoeven nergens Urquattro’s voor opgeofferd te worden.

Prior Design heeft een historie van ontwerpen verkrachten, maar wonder boven wonder is deze creatie nog best geslaagd. De aanpassingen zijn namelijk grotendeels in jaren ’80-stijl gedaan. Het is misschien foute tuning, maar ook dat past wel bij de jaren ’80. Denk maar aan Koenig Specials.

Omdat het een veertigjarig jubileum betreft beperkt Prior Design het aantal exemplaren tot veertig. Hoeveel daarvoor neergelegd moet worden is nog niet bekend. Het is ook niet bekend of Prior Design überhaupt veertig Audi Coupé-eigenaren zo ver gaat krijgen dat ze hun auto om laten bouwen.