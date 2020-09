De Mini Moke is herrezen uit de dood - Autoblog.nl

En hij is niet eens elektrisch.

De Mini is de geschiedenisboeken ingegaan als een van de meest sympathieke auto’s ooit. Het guitige Britse autootje heeft veel afgeleiden gekend. Een van de leukste afgeleiden was dan weer de Mini Moke. Zeker als je woonachtig was aan de Cote d’Azur.

De Mini Moke heeft lang meegedraaid: van 1964 tot 1993. Daarna waren er regelmatig geruchten over een terugkeer van het iconische autootje. Hoewel Mini allerlei varianten bouwde van de New Mini, zagen ze nooit brood in een buggy. De Beachcomber Concept kwam nog het dichtst in de buurt.

Gelukkig zijn er dan altijd andere bedrijven die er wel werk van willen maken. In 2013 berichtten we hier op Autoblog al over Moke International, die de Moke weer nieuw leven in ging blazen. Liefhebbers moesten zeven jaar geduld hebben, maar nu is het dan zover: de Moke is terug!

Je denkt misschien: daar hebben we weer een elektrisch reïncarnatie van een klassieker, maar niets is minder waar. Moke International, die rechten op de naam heeft verkregen, blijft op alle fronten trouw aan het origineel. De motor is weliswaar nieuw, maar het is wel weer een viercilinder.

Het 1,1 liter motortje levert 67 pk. Dit kan zowel met een automaat als met een handbak gecombineerd worden. De nieuwe Moke is in staat snelheden van 109 km/u te bereiken. Veel harder dan dat wil je waarschijnlijk ook niet. Dit is een autootje om relaxed mee langs de kust te cruisen.

Uiteraard blijft de nieuwe Moke qua uiterlijk zo dicht mogelijk bij het origineel. Wel is de auto ietsje gegroeid om de passagiers iets meer ruimte te bieden. Ook is de Moke nu voorzien van luxe zaken als stuurbekrachtiging en voorruitverwarming.

Moke International gaat in eerste instantie 56 exemplaren bouwen die uitsluitend bedoeld zijn voor de het Verenigd Koninkrijk. Exclusief belastingen moet de nieuwe Moke daar zo’n £20.000 kosten, omgerekend €21.900. Het goede nieuws is dat er ook plannen zijn om nog meer exemplaren te bouwen voor het Europese vasteland en de Verenigde Staten.