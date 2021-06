Prior LFA is een welhaast criminele suggestie - Autoblog.nl

De Prior LFA is een idee dat eigenlijk niet tot wasdom mag komen, maar eigenlijk ook erg gaaf is.

Kijk, iedereen moet natuurlijk doen met zijn eigen auto doen wat ‘ie wel. Dat maakt het onderwerp ‘auto’s’ ook zo interessant. Zeker als het gaat om huis- tuin en keukenauto’s als de VW Golf, BMW 3 Serie of Toyota Camry. Maar als het gaat om exoten? Tsja, dan is het altijd een heikel onderwerp. De Prior Design Lexus LFA is zo’n geval. De Lexus LFA kun je het beste zien als de Toyota 2000GT van deze tijd. Een zeer bijzondere cult-auto. Het is een van de weinige auto’s die enkel bij echte autoliefhebbers de juiste snaar weet te raken.

De Lexus LFA is ook daadwerkelijk een kunstwerk. Met name in technisch opzicht. Qua design is het vooral een aparte auto. De meeste details zijn puur functioneel. De verhoudingen zijn overigens prachtig: een lange, lage neus, kleine ‘greenhouse’ (ramen, dak en stijlen) en korte, hoge achterzijde. De Prior Design LFA verbetert daar wat ons betreft heel erg weinig aan.

Prior LFA

Voordat men met brandene Pirelli-banden en fakkels naar het hoofdkantoor wandelt om heel hard ‘MUITERIJ’ te roepen, is er ook een kleine kanttekening. Het is namelijk slechts een vingeroefening. De wereld van digitaal ontwerpen heeft niet bepaald stilgestaan. De ontwerper van Prior Design laat dus zien wat er mogelijk zou kunnen zijn. Maar het ziet er dermate realistisch uit, dat het we het eindresultaat graag met je delen.

Zoals wel vaker met Prior Design-producten is het overduidelijk aftermarket, maar wel in de geest van het basisontwerp. Iets waar Rieger, Kerscher en dergelijke nog weleens moeite hebben. Dat hebben ze bij Prior Design erg goed gedaan. Stel dat een speciale oplage was van Lexus zelf, de LFA-R ofzo. Zo’n homologatiespecial waar enkele stuks voor de straat gebouwd moeten worden. In dat geval was het een gewilde klassieker in wording (wat de LFA overigens ook al is, uiteraard).

Enorme bodykit

Enfin, we zien een enorme bodykit met een flink verlaagde LFA. Er wordt gebruik gemaakt van meer luchtinlaten. Iets dat wel past bij het idee van een homologatiespecial. Het gaat een beetje mis met de achterspoiler. De Nurburgring-racer had ook een spoiler, maar niet zo’n vleugel. Enfin, de video kun je hieronder bekijken:

Wat vind jij? Heiligschennis? Of is dit stiekem heel erg goed gelukt en moet Prior er gewoon 10 ofzo van bouwen? Laat het weten, in de comments!