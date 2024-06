Probleem met verkeersborden in Amsterdam gaat levens kosten

En de verkeersborden hebben niet eens iets te maken met de verkeersveiligheid…

Je wist het misschien niet, maar Amsterdammers leven bijna een jaar korter. Dat komt door de gore lucht in de stad. Gelukkig voor de Amsterdammers komt er volgend jaar een uitstootvrije zone. Niet te verwarren met de milieuzone die er nu al is.

Even een opfrisser: de uitstootvrije zones komen er per 1 januari in meerdere steden, waaronder Amsterdam. Dit houdt in dat nieuwe bestelwagens en vrachtauto’s met een dieselmotor niet meer welkom zijn. Het plan was dat de hele stad binnen de Ring een uitstootvrije zone zou worden.

Dit feest gaat echter niet door, om een opmerkelijke reden: de juiste verkeersborden ontbreken. De borden van een milieuzone en een uitstootvrije zone lijken namelijk te veel op elkaar, zodat niet duidelijk is waar je nu precies binnen rijdt. Dat is in ieder geval hoe de gemeente het ziet.

Daarom moeten er nieuwe verkeersborden komen, maar daar kan Amsterdam niet zelf over beslissen. Dat moet in Den Haag gebeuren. Daarom wordt de uitstootvrije zone voorlopig kleiner dan gepland. Die valt nu gewoon samen met de bestaande milieuzone, wat een kleiner gebied is (binnen de S100). Dit is dus slecht nieuws voor de lokale levensverwachting…

Wel worden de regels in die milieuzone aangescherpt per 1 januari. Er verandert dus ook wat voor personenauto’s. Volgend jaar zijn dieselauto’s alleen nog welkom vanaf emissieklasse 5. Dan weet je dat alvast.

Via: Het Parool

Foto: Aston Martin Vantage in Amsterdam, gespot door @twinphotographys