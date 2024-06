Video: Porsche-rijder vindt inhalen blinde bocht goed idee

Een flink risico lopen om snel wat auto’s in te halen.

Inhalen op een dubbele streep is sowieso illegaal, maar in dit geval is het nog dom ook. De Porsche-rijder is bezig met een uitgebreide inhaalactie, met een blinde bocht verderop. Levensgevaarlijk, maar een boodschap die door deze eigenwijze automobilist genegeerd wordt.

Bekijk ook deze video: in de file staan is voor paupers