Amsterdam gaat 30 km/u keihard handhaven met flitspalen

De Gemeente Amsterdam gaat de 30 km/u keihard handhaven.

Het is de makkelijkste manier om geld te verdienen voor een overheid. Je verhoogt de regeldruk maximaal en vervolgens ga je overtreders beboeten. Op de snelwegen is dat goed te merken. Eerst wordt de snelheid met 20-30 km/u verlaagd en vervolgens worden de boetes flink verhoogd. Dus waar je eerst 130 km/u kon rijden, ben je een paar maanden later 300 euro kwijt.

Voor de Gemeente Amsterdam is het natuurlijk een schitterend voorbeeld dat zij ook gaan volgen. Sinds 8 december mag je in Amsterdam niet harder dan 30 km/u rijden. Nu is dat op sommige plekken geen gekke maximale snelheid, maar voor een hele stad is het natuurlijk kolder.

4.500 verkeersborden

Er zijn al wat maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen niet te hard gaan rijden zoals het weghalen van lijnen of het aanbrengen van middenstroken. Oh, en de komieken hebben ook 4.500 verkeersborden geplaatst. 4.500! Kennelijk waren er nog een heleboel 130 borden over waarbij ze de ‘1’ met Tipex hebben weggehaald.

De Gemeente Amsterdam is het opgevallen dat niet iedereen zich aan de nieuwe lage maximumsnelheid houdt. In de mededeling van de Gemeente Amsterdam staat niet in welke verhouding. Er worden geen percentages genoemd, alleen dat ‘niet iedereen zich aan de snelheid houdt.

Amsterdam gaat 30 km/u handhaven

Die mensen worden nu keihard aangepakt, want het OM gaat namelijk keihard handhaven middels flitscamera’s. Officieel spreekt men nog van een ‘proef’, maar het zijn echte flitskasten die echt kunnen flitsen en ervoor zorgen dat je een heerlijk verse boete op de deurmat krijgt.

De 4 flitspalen op de stadhouderskade worden ingesteld op 30 km/u. Maar ja, dat is dus vier keer remmen om daarna flink gas te geven. Er zal nog een flex-flitspaal gebruikt worden die door de hele stad gebruikt kan worden. De verwachting is dat de veiligheid op de weg toeneemt en er 20 tot 30 procent minder ongelukken zijn.

Via: Gemeente Amsterdam

Fotocredit: Afrojas in een Lamborghini tegen een Ferrari in Amsterdam door @mazeratie via Autoblog Spots.