Nee, niet verkeersboetes, maar verkeersborden. Die waren jarenlang veel te duur. En dat mag niet!

Het is me het weekje wel als het op verkeersborden aankomt hè? Hadden we eerst het wereldschokkende nieuws dat Rijkswaterstaat de verkeersborden met ‘reclame’ voor de McDonalds weg gaat halen, nu is er meer nieuws. verkeersborden waren jarenlang veel te duur.

Dat komt omdat twee grote producenten van die dingen jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Daardoor moest de overheid stelselmatig veel te veel betalen. En je weet wat het betekent als je de overheid oplicht… Dikke boetes.

Zou je denken.

Verkeersborden jarenlang veel te duur

De twee bedrijven, Brimos en AGMI, kregen inderdaad een flinke douw. Ze werden aangeslagen voor elk een boete van 135.000 euro. Is nog steeds niet heel veel voor jarenlang ongestraft je zakken vullen, maar hier stopt het verhaal niet.

Brimos voelde blijkbaar nattigheid en heeft het bestaan van de prijsafspraken gemeld aan de Autoriteit Consument & Markt. Dat werd vervolgens zó gewaardeerd, dat de boete voor dat bedrijf werd kwijtgescholden.

AGMI had daarna niet echt een keuze en heeft zelf ook maar gemeld dat de verhalen klopten en dat ze de wet hadden overtreden. Nou, ook dát werd enorm gewaardeerd en beloond met een ‘korting’ van 60% op de boete. En die bedroeg dus nog maar 56.000 ekkies.

Dus wat hebben we nu geleerd? Licht de boel zo hard en zo lang op als je kunt. Merk je dat ze je op de hielen zitten, zorg dan dat je jezelf aangeeft en het liefste een partner erbij lapt. Dan hoef je lekker geen boete te betalen en kun je je woekerwinsten gewoon in je zak stoppen, terwijl je concurrent wel de bietenbrug opgaat.

Wat leven we toch in een geweldig landje…