Politie pakt duo dat Schumacher voor miljoenen wilde afpersen

Een vader en zoon probeerden miljoenen af te troggelen van de familie Schumacher.

Zelfs als je geen enkel teken van leven meer geeft, kom je toch nog regelmatig in het nieuws als beroemdheid. Dat zien we bij Michael Schumacher. Onlangs schreven we nog over de schadevergoeding die de familie kreeg vanwege een nepinterview. Nu hebben de Schumachers weer te maken met een vervelende kwestie.

Het Duitse Bild weet namelijk te melden dat er twee mannen zijn opgepakt op verdenking van chantage. De politie geeft alleen aan dat het om “een beroemdheid” gaat, maar volgens de Duitse krant betreft het Michael Schumacher.

De twee mannen zijn een 53-jarige vader en een 30-jarige zoon. Zij beweerden belastende informatie te hebben en eisten daarom miljoenen van de familie Schumacher. Dit pakte echter niet uit zoals gehoopt, want het tweetal is dus in de kraag gevat door de Polizei.

Het is niet de eerste keer dat de Schumachers te maken krijgen met afpersing. In 2017 eiste een 21-jarige man 900.000, anders zou hij de kinderen van Schumacher om het leven brengen. De afperser ging echter heel knullig te werk, want de politie kon hem kinderlijk eenvoudig traceren via zijn rekeningnummer.

Hij werd veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Als het opgepakte vader-zoon-duo wordt veroordeeld kunnen zo tot vijf jaar cel krijgen. Al zal dat misschien wel meevallen, gezien de milde straf van de vorige afperser.

Via: Bild